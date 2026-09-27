La pobre campaña de Colón como visitante que se volvió un lastre para pelear arriba

Colón volvió a dejar puntos en el camino fuera de Santa Fe y la irregularidad como visitante empieza a convertirse en un lastre demasiado pesado

Colón volvió a dejar puntos en el camino fuera de Santa Fe y la irregularidad como visitante empieza a convertirse en un lastre demasiado pesado. El empate ante All Boys , en el Islas Malvinas, no solo dejó una actuación preocupante pensando en la recta final de la Primera Nacional.

Lo más llamativo es que esto llega apenas una semana después de una actuación completamente diferente. Colón venía de aplastar a Los Andes y mostrar una de sus mejores versiones, pero en Floresta volvió a quedar envuelto en las dudas, algo que se repitió demasiado a lo largo de este 2026. Es cierto que los números fuera de casa representan una mejora respecto de campañas anteriores. Sin embargo, para un equipo con pretensiones de pelear arriba, el rendimiento todavía está lejos de ser suficiente.

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Los flojos numeros de Colón de visitante

El empate ante All Boys significó la tercera fecha consecutiva sin triunfos como visitante. En esa seguidilla, Colón cosechó dos derrotas y una igualdad, una racha que vuelve a poner el foco sobre una faceta que termina condicionando sus aspiraciones. En total, el Sabalero disputó 16 partidos fuera de Santa Fe, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. Es decir, apenas consiguió ganar cuatro encuentros y sumó 18 puntos sobre 48 posibles, lo que representa una efectividad del 37,5%.

Colón tiene apenas un 37% como visitante.

Los números explican buena parte del recorrido. Colón puede mostrar mejores registros que en otros años, pero cuando el objetivo es sostenerse en los puestos de arriba, dejar tantos puntos lejos de casa termina siendo determinante.

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Hay otro detalle que exaspera a los hinchas: la falta de continuidad. Un equipo capaz de golear a Los Andes una fecha puede ofrecer una versión completamente distinta siete días después, como ocurrió ante All Boys. Esa irregularidad impide construir una marcha sostenida en el momento en que más se necesita. El problema ya no pasa solamente por un partido puntual. La campaña como visitante se convirtió en una deuda que Colón no consiguió saldar y que ahora condiciona seriamente su cierre de torneo.

A esta altura, además, la cima de la tabla quedó demasiado lejos. El Sabalero todavía tendrá objetivos por delante, pero para sostener sus aspiraciones necesitará algo que durante buena parte del año le costó encontrar: regularidad, especialmente cuando le toca salir de Santa Fe.