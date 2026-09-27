Uno Santa Fe | Colón | Colón

La pobre campaña de Colón como visitante que se volvió un lastre para pelear arriba

Colón volvió a dejar puntos en el camino fuera de Santa Fe y la irregularidad como visitante empieza a convertirse en un lastre demasiado pesado

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 11:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La pobre campaña de Colón como visitante que se volvió un lastre para pelear arriba

Prensa Colón

Colón volvió a dejar puntos en el camino fuera de Santa Fe y la irregularidad como visitante empieza a convertirse en un lastre demasiado pesado. El empate ante All Boys, en el Islas Malvinas, no solo dejó una actuación preocupante pensando en la recta final de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón recupera tres soldados y pierde a un titular para recibir a Estudiantes de Caseros

Lo más llamativo es que esto llega apenas una semana después de una actuación completamente diferente. Colón venía de aplastar a Los Andes y mostrar una de sus mejores versiones, pero en Floresta volvió a quedar envuelto en las dudas, algo que se repitió demasiado a lo largo de este 2026. Es cierto que los números fuera de casa representan una mejora respecto de campañas anteriores. Sin embargo, para un equipo con pretensiones de pelear arriba, el rendimiento todavía está lejos de ser suficiente.

• LEER MÁS: No pateó al arco: el alarmante dato que dejó el empate de Colón en Floresta

Los flojos numeros de Colón de visitante

El empate ante All Boys significó la tercera fecha consecutiva sin triunfos como visitante. En esa seguidilla, Colón cosechó dos derrotas y una igualdad, una racha que vuelve a poner el foco sobre una faceta que termina condicionando sus aspiraciones. En total, el Sabalero disputó 16 partidos fuera de Santa Fe, con cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. Es decir, apenas consiguió ganar cuatro encuentros y sumó 18 puntos sobre 48 posibles, lo que representa una efectividad del 37,5%.

Col&oacute;n tiene apenas un 37% como visitante.

Colón tiene apenas un 37% como visitante.

Los números explican buena parte del recorrido. Colón puede mostrar mejores registros que en otros años, pero cuando el objetivo es sostenerse en los puestos de arriba, dejar tantos puntos lejos de casa termina siendo determinante.

• LEER MÁS: Delfino, tras el empate: "A veces hay que jugar más con el corazón que con la cabeza"

Hay otro detalle que exaspera a los hinchas: la falta de continuidad. Un equipo capaz de golear a Los Andes una fecha puede ofrecer una versión completamente distinta siete días después, como ocurrió ante All Boys. Esa irregularidad impide construir una marcha sostenida en el momento en que más se necesita. El problema ya no pasa solamente por un partido puntual. La campaña como visitante se convirtió en una deuda que Colón no consiguió saldar y que ahora condiciona seriamente su cierre de torneo.

A esta altura, además, la cima de la tabla quedó demasiado lejos. El Sabalero todavía tendrá objetivos por delante, pero para sostener sus aspiraciones necesitará algo que durante buena parte del año le costó encontrar: regularidad, especialmente cuando le toca salir de Santa Fe.

Colón All Boys visitante
Noticias relacionadas
colon recupera tres soldados y pierde a un titular para recibir a estudiantes de caseros

Colón recupera tres soldados y pierde a un titular para recibir a Estudiantes de Caseros

ruben rossi y una confesion sobre colon: la ilusion de volver siempre estuvo presente

Rubén Rossi y una confesión sobre Colón: "La ilusión de volver siempre estuvo presente"

lertora, tras el empate de colon: nos vamos con bronca por no conseguir los tres puntos

Lértora, tras el empate de Colón: "Nos vamos con bronca por no conseguir los tres puntos"

colon no hizo pie en floresta, sufrio ante all boys y empato sin goles

Colón no hizo pie en Floresta, sufrió ante All Boys y empató sin goles

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico