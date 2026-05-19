Ferro y Gimnasia (CR) sacaron pecho y se metieron en semifinales de la Liga Nacional

Ferro le ganó a Regatas Corrientes, mientras que Gimnasia de Comodoro Rivadavia hizo lo propio ante Independiente de Oliva y son semifinalistas.

Ferro Carril Oeste y Gimnasia de Comodoro Rivadavia sellaron este lunes sus clasificaciones a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, tras imponerse en sus respectivos quintos juegos ante Regatas Corrientes e Independiente de Oliva. Ahora, ambos equipos se cruzarán en busca de un lugar en la gran final.

En una serie electrizante, Ferro dio el gran golpe como visitante y eliminó a Regatas Corrientes al vencerlo por 87 a 85 en el Fortín Rojinegro. El Verdolaga mostró personalidad para revertir un partido que parecía cuesta arriba y terminó festejando sobre la chicharra.

El equipo correntino había dominado gran parte del encuentro, llegando incluso a sacar 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto, apoyado en una enorme tarea ofensiva de Ramírez Barrios, quien terminó como goleador del partido con 26 unidades.

Sin embargo, Ferro reaccionó a tiempo. Con Emiliano Lezcano encendido, autor de 22 puntos, el conjunto de Caballito levantó el nivel defensivo y fue achicando diferencias hasta entrar al último cuarto plenamente en partido.

Peacock tuvo la última palabra

El cierre fue infartante. Regatas logró igualar el marcador en 85 a falta de apenas cuatro segundos gracias a Gallizzi, que convirtió desde la línea tras recuperar una pelota clave.

Pero Ferro todavía tenía una vida más. Tras un rebote ofensivo en la última acción, Anthony Peacock apareció debajo del aro para convertir el doble agónico que le dio la clasificación al Verdolaga y silenció a todo Corrientes.

De esta manera, Ferro se metió entre los cuatro mejores de la temporada y ahora afrontará una durísima semifinal frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Gimnasia reaccionó a tiempo y eliminó a Independiente

En el estadio Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó por 81 a 71 a Independiente de Oliva y cerró la serie 3-2 para avanzar a semifinales.

El Mens sana tuvo que sufrir más de la cuenta ante un rival que vendió cara su eliminación. Incluso, Independiente llegó a sacar nueve puntos de ventaja en el tercer cuarto tras un tremendo parcial de 13-0 que silenció momentáneamente al público local.

Sin embargo, Gimnasia reaccionó con el ingreso determinante del chileno Sebastián Carrasco y encontró respuestas en Marcos Chacón, figura y goleador con 22 puntos.

El Mens sana cerró mejor y se ilusiona

En el último parcial, el conjunto patagónico mostró toda su jerarquía. Ajustó defensivamente, encontró variantes ofensivas y terminó quebrando definitivamente el partido con los aportes de Bryan Carabalí y Chacón desde la línea de libres.

Así, Gimnasia volvió a meterse en semifinales y ahora tendrá ventaja de localía frente a Ferro en una serie que promete máxima intensidad.

Con Boca ya instalado en una de las semifinales, la Liga Nacional empieza a entrar en zona de definición, con cuatro equipos que sueñan con quedarse con el título de la temporada 2025/26.