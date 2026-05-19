Sorpresa mundial: Guardiola dejaría Manchester City y ya aparece su posible sucesor

Pep Guardiola, luego de 10 años, dejará su cargo en Manchester City. Ya aparece su sucesor en la mira, ¿de quién se trata?

El ciclo más exitoso en la historia del Manchester City estaría llegando a su final. Según revelaron medios británicos de enorme peso como la BBC Sports, Pep Guardiola tendría decidido dejar el club al término de la temporada 2026, luego de una década histórica en el banco de suplentes de los “Ciudadanos”.

La noticia sacudió al fútbol europeo y comenzó a abrir interrogantes sobre el futuro del equipo que dominó Inglaterra durante los últimos años. Incluso, ya trascendió el nombre del entrenador apuntado para reemplazar al español: Enzo Maresca.

El final de una era dorada de Guardiola en Manchester City

De acuerdo a las versiones surgidas en Inglaterra, la decisión de Guardiola ya habría sido comunicada internamente por el club, incluso a distintos socios comerciales, entendiendo la magnitud de una salida que marcaría el cierre de una época irrepetible para el City.

El próximo partido frente a Aston Villa podría transformarse en la última presentación del entrenador catalán al mando del equipo, pese a que todavía le resta un año más de contrato.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016 para reemplazar a Manuel Pellegrini y terminó revolucionando por completo la historia de la institución.

Una colección de títulos inolvidable

Durante sus diez temporadas en el club inglés, Guardiola convirtió al City en una potencia mundial y armó uno de los equipos más dominantes del fútbol moderno.

Su impresionante palmarés incluye:

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

6 Premier League

3 FA Cup

5 Copas de la Liga

3 Community Shield

Además de los títulos, dejó una identidad futbolística que transformó definitivamente al club y lo posicionó entre los gigantes del continente.

Enzo Maresca, el apuntado para sucederlo

En medio del fuerte impacto que generó la posible salida de Guardiola, rápidamente apareció el nombre del principal candidato a ocupar el cargo: Enzo Maresca.

El italiano conoce perfectamente el funcionamiento interno del Manchester City, ya que fue ayudante de Guardiola durante la temporada 2022/23, una de las más exitosas de la institución.

Maresca viene de un reciente y sorpresivo alejamiento del Chelsea, club del que fue despedido pese a haber conquistado el Mundial de Clubes.

Su perfil, muy ligado a la idea futbolística de Guardiola, sería clave para intentar sostener una identidad que convirtió al City en una referencia absoluta del fútbol europeo.

Un impacto que sacude a Europa

La posible salida de Guardiola no solo representa un cambio profundo para Manchester City, sino también para todo el fútbol europeo.

El español marcó una era con su estilo, sus innovaciones tácticas y una capacidad única para sostener equipos competitivos durante años. Por eso, su adiós abriría un escenario completamente nuevo en la élite del fútbol mundial.