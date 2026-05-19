Uno Santa Fe | Ovación | Guardiola

Sorpresa mundial: Guardiola dejaría Manchester City y ya aparece su posible sucesor

Pep Guardiola, luego de 10 años, dejará su cargo en Manchester City. Ya aparece su sucesor en la mira, ¿de quién se trata?

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 11:18hs
Sorpresa mundial: Guardiola dejaría Manchester City y ya aparece su posible sucesor

El ciclo más exitoso en la historia del Manchester City estaría llegando a su final. Según revelaron medios británicos de enorme peso como la BBC Sports, Pep Guardiola tendría decidido dejar el club al término de la temporada 2026, luego de una década histórica en el banco de suplentes de los “Ciudadanos”.

La noticia sacudió al fútbol europeo y comenzó a abrir interrogantes sobre el futuro del equipo que dominó Inglaterra durante los últimos años. Incluso, ya trascendió el nombre del entrenador apuntado para reemplazar al español: Enzo Maresca.

El final de una era dorada de Guardiola en Manchester City

De acuerdo a las versiones surgidas en Inglaterra, la decisión de Guardiola ya habría sido comunicada internamente por el club, incluso a distintos socios comerciales, entendiendo la magnitud de una salida que marcaría el cierre de una época irrepetible para el City.

El próximo partido frente a Aston Villa podría transformarse en la última presentación del entrenador catalán al mando del equipo, pese a que todavía le resta un año más de contrato.

Pep Guardiola llegó al Manchester City en 2016 para reemplazar a Manuel Pellegrini y terminó revolucionando por completo la historia de la institución.

Una colección de títulos inolvidable

Durante sus diez temporadas en el club inglés, Guardiola convirtió al City en una potencia mundial y armó uno de los equipos más dominantes del fútbol moderno.

Su impresionante palmarés incluye:

1 Champions League

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa de Europa

6 Premier League

3 FA Cup

5 Copas de la Liga

3 Community Shield

Además de los títulos, dejó una identidad futbolística que transformó definitivamente al club y lo posicionó entre los gigantes del continente.

Enzo Maresca, el apuntado para sucederlo

En medio del fuerte impacto que generó la posible salida de Guardiola, rápidamente apareció el nombre del principal candidato a ocupar el cargo: Enzo Maresca.

El italiano conoce perfectamente el funcionamiento interno del Manchester City, ya que fue ayudante de Guardiola durante la temporada 2022/23, una de las más exitosas de la institución.

Maresca viene de un reciente y sorpresivo alejamiento del Chelsea, club del que fue despedido pese a haber conquistado el Mundial de Clubes.

Su perfil, muy ligado a la idea futbolística de Guardiola, sería clave para intentar sostener una identidad que convirtió al City en una referencia absoluta del fútbol europeo.

Un impacto que sacude a Europa

La posible salida de Guardiola no solo representa un cambio profundo para Manchester City, sino también para todo el fútbol europeo.

El español marcó una era con su estilo, sus innovaciones tácticas y una capacidad única para sostener equipos competitivos durante años. Por eso, su adiós abriría un escenario completamente nuevo en la élite del fútbol mundial.

Guardiola Manchester City City
Noticias relacionadas
colon de san justo no afloja y pisa fuerte en el apertura senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

ferro y gimnasia (cr) sacaron pecho y se metieron en semifinales de la liga nacional

Ferro y Gimnasia (CR) sacaron pecho y se metieron en semifinales de la Liga Nacional

apertura 2026: se pone al dia la a1 y se completa la fase regular en a2

Apertura 2026: se pone al día la A1 y se completa la fase regular en A2

tigre se juega una parada brava en cali para seguir sonando en la sudamericana

Tigre se juega una parada brava en Cali para seguir soñando en la Sudamericana

Lo último

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Último Momento
Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Victoria Villarruel en Rosario: Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni

Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Ovación
Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: Sabemos la jerarquía que tiene

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: "Sabemos la jerarquía que tiene"

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe