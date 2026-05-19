El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

Colón igualó el sábado 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires, un resultado que no parecía tan bueno hasta la derrota de Deportivo Morón

Colón quedó como único líder de la Zona A con 23 puntos. Y es que antes de que comenzara la 14° fecha, el Sabalero era escolta de Deportivo Morón.

Ambos equipos sumaban 22 unidades, pero el Gallo era puntero por mejor diferencia de gol . Y ese empate que alcanzó Colón contra Estudiantes de Buenos Aires, terminó cotizando en bolsa.

POSICIONES ZONA A

Lo que el sábado parecía ser un puntito, se transformó en un puntazo, ya que la derrota de Deportivo Morón ante All Boys, le permitió al Rojinegro quedar arriba de todos.

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En cualquier circunstancia, un empate está más cerca de una derrota que de una victoria. Pero en este caso fue la excepción y ese punto que sumó Colón fue más determinante que los dos que dejó escapar.

Lo que el Sabalero no logró por mérito propio, lo obtuvo por terceros, ya que Deportivo Morón no hizo pie en su visita al estadio de All Boys y resignó el liderazgo, para que ahora Colón mire a todos desde bien arriba.