En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: "Sabemos la jerarquía que tiene"

Cristian Mazzón, entrenador de Mitre, comenzó a palpitar el partido ante Colón del próximo domingo. "Es un rival duro, tiene mucha presión", tiró.

El líder de la Zona A ya empezó a jugar otro partido. Mientras Colón pone el foco en recuperar soldados y sostener la punta, en Santiago del Estero también comenzaron a vivir con intensidad el choque del próximo domingo a las 18 en el Brigadier López, donde Mitre intentará dar otro golpe en la Primera Nacional.

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Y en la previa del encuentro, el entrenador Cristian Mazzón dejó en claro el respeto que existe por el Sabalero, aunque también avisó que su equipo llegará a Santa Fe con confianza tras la gran levantada que protagonizó en las últimas fechas.

“Colón tiene jugadores de mucha jerarquía”

En diálogo con Dial Deportivo de UNO 106.3, el DT del conjunto santiagueño analizó el presente del equipo rojinegro y destacó especialmente el potencial ofensivo del plantel conducido por Ezequiel Medrán.

“Colón tiene buenos jugadores, jugadores de jerarquía, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Es un equipo rápido, dinámico. Ya lo estuvimos viendo”, remarcó Mazzón.

Además, hizo especial referencia a dos de las principales cartas ofensivas del Sabalero: “Con Bonansea y Lago tiene jugadores importantes, así que tendremos que tomar nuestros recaudos”.

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Mitre llegará entonado tras el contundente 4-0 frente a San Miguel y acumula una racha positiva que lo dejó muy cerca de la zona de Reducido.

Un rival que suele incomodar a Colón

Mazzón también recordó los antecedentes recientes de Mitre en Santa Fe, donde históricamente logró complicar a Colón, incluso en diferentes contextos futbolísticos.

“La última vez estuve en los dos planteles que fueron a jugar a Santa Fe, y trajimos buenos resultados. La cancha nos sentó bien”, afirmó.

El entrenador sabe que el Brigadier López será una prueba exigente, más aún con Colón como único líder de la Zona A y con la expectativa de jugar ante un estadio que promete estar colmado.

“Sabemos que Colón va a salir a ganar desde el primer minuto”, reconoció.

El respeto por el presente sabalero

Más allá de las dificultades que suele presentar la Primera Nacional, el técnico de Mitre consideró que Colón atraviesa un momento diferente respecto a meses anteriores, especialmente por la relación entre el equipo y los hinchas.

“Antes la gente se impacientaba rápido porque quería el ascenso ya. Hoy entendió que esto es un paso a paso”, analizó.

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Y agregó: “No deja de ser un rival duro. Tiene mucha presión, pero también mucha jerarquía”.

Mientras tanto, Medrán espera por la evolución física de Federico Lértora e Ignacio Lago para terminar de definir el equipo que buscará defender la cima ante un rival que llega en franco crecimiento y que promete poner a prueba otra vez el carácter del líder.