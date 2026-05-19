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Tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo y de salud sexual: Nación redujo "un 60% los envíos a Santa Fe"

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, advirtió que la provincia sufrió una fuerte reducción en el envío de medicamentos e insumos y aseguró que el sistema público debió absorber la demanda para garantizar la atención

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de mayo 2026 · 11:27hs
Tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo y de salud sexual: Nación redujo un 60% los envíos a Santa Fe

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, brindó detalles sobre la puesta en funcionamiento del nuevo programa logístico de distribución de medicamentos e insumos esenciales para efectores públicos de toda la provincia, presentado este lunes junto al gobernador Maximiliano Pullaro en el Parque Industrial de Funes.

En diálogo con el programa Mañana UNO, que conduce Fabián Acosta, la funcionaria explicó que el sistema forma parte de una política integral de medicamentos que comenzó a planificarse en 2024 y que ahora suma un esquema moderno de almacenamiento y distribución.

Estamos cerrando un círculo muy virtuoso que comenzó con las compras centralizadas de medicamentos y el fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico”, señaló Ciancio.

Cómo funcionará el nuevo sistema de distribución

La ministra explicó que el operativo se apoya en un sistema integrado de información sanitaria y receta electrónica, que permite conocer el consumo real de medicamentos en cada efector.

“Tenemos un ensamble entre la receta electrónica y el sistema de información de consumos. A partir de allí se arman las cajas con medicamentos esenciales”, detalló.

Los insumos serán distribuidos mediante camiones con control de temperatura, trazabilidad y seguridad, que llegarán inicialmente a 50 puntos estratégicos de la provincia, donde habrá farmacéuticos responsables de la recepción y posterior distribución al resto de los centros de salud.

“Antes esto se hacía de una manera mucho más artesanal. Hoy estamos ordenando y optimizando recursos con una logística inédita en Santa Fe y también en la Argentina”, afirmó.

El impacto del retiro del programa Remediar

Durante la entrevista, Ciancio cuestionó duramente la decisión del Gobierno nacional de retirar el programa Remediar, que distribuía medicamentos esenciales en centros de salud de todo el país desde 2002.

La ministra sostuvo que Santa Fe logró anticiparse parcialmente al impacto gracias a la planificación previa y al fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). “En 2021 Nación le compró al LIF 30 millones de comprimidos. En 2024 y 2025, cero”, remarcó.

Además, indicó que las partidas de Remediar comenzaron a reducirse drásticamente: “Pasamos de recibir dos millones de comprimidos en 2024 a apenas 920 mil en 2025”.

Ante ese escenario, la provincia incrementó la producción del laboratorio estatal de 115 millones a 145 millones de comprimidos anuales, incluyendo medicamentos esenciales como paracetamol y metformina.

Ciancio destacó que la política de compras centralizadas permitió ahorrar recursos importantes para reinvertir en salud. “Evitamos gastar 500 mil millones de pesos si seguíamos comprando del modo en que lo hacíamos antes”, aseguró.

Según detalló, la inversión provincial en compras centralizadas y provisión de medicamentos entre 2024 y 2026 asciende a 64 mil millones de pesos, mientras que el nuevo operador logístico demandó una inversión anual superior a los 2.300 millones de pesos.

Vacunas, tratamientos oncológicos y medicamentos de alto costo

La titular de la cartera sanitaria también alertó sobre las dificultades en la provisión nacional de vacunas y medicamentos de alta complejidad. “Las provincias no pueden comprar vacunas del calendario oficial porque eso depende de Nación. Hemos tenido muchas dificultades y entregas desordenadas”, explicó.

En relación a tratamientos oncológicos, inmunosupresores, medicamentos de alto costo y de salud sexual, aseguró que los envíos nacionales se redujeron “entre un 50 y un 60%”. “Obviamente que la provincia tiene que hacerse cargo porque son santafesinos y santafesinas que necesitan respuesta”, sostuvo.

Más demanda en hospitales y centros de salud

Ciancio reconoció además un fuerte crecimiento en la demanda del sistema público de salud debido a la crisis económica y a las dificultades de cobertura por parte de obras sociales y prepagas. “En 2025 tuvimos 13 millones de atenciones en efectores públicos y el 30% corresponde a personas que tienen algún tipo de cobertura”, precisó.

La ministra señaló que muchos afiliados de PAMI y usuarios con obra social recurren a hospitales y SAMCo porque no logran resolver sus problemas de salud en el sector privado.

Reconocimiento al personal de salud

Por último, la ministra valoró el trabajo de los equipos sanitarios de toda la provincia y destacó el nivel profesional de hospitales, SAMCo y centros de salud. “Todo esto sería imposible sin el enorme equipo que tenemos en cada efector de salud pública de Santa Fe”, expresó.

Además, aprovechó la entrevista para insistir con la importancia de la vacunación antigripal y las medidas de prevención ante el aumento de enfermedades respiratorias.

“Quienes todavía no se vacunaron contra la gripe, que se acerquen a los centros de salud. También es importante sostener medidas como el lavado de manos y el uso del barbijo si hay síntomas respiratorios”, concluyó

• LEER MÁS: Mensaje de Pullaro a Milei: "Acá está la caja de medicamentos vacía que nos dejó el gobierno nacional"

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