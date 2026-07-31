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Los convocados en Colón con una llamativa ausencia para el partido frente a Acassuso

Colón dio a conocer la lista de los 20 futbolistas rojinegros que aguardan concentrados el partido ante Acassuso sin la presencia de uno de los refuerzos

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 22:31hs
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Colón dio a conocer la lista de convocados con la ausencia de Gabriel Risso Patrón.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón dio a conocer la lista de convocados con la ausencia de Gabriel Risso Patrón.

Este viernes, el plantel de Colón llegó a Buenos Aires para aguardar concentrado, el partido que jugará este sábado desde las 15 frente a Acassuso.

Los convocados en Colón

Para dicho partido, Ezequiel Medrán dispondrá de varios cambios, teniendo en cuenta el muy mal rendimiento que evidenció en el partido ante Chaco For Ever.

Sin dudas que la novedad más importante en la lista de los 20 futbolistas, pasa por la ausencia del lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón, quien fue titular ante Chaco For Ever.

LEER MÁS: La deuda que Colón buscará saldar en un partido decisivo para Medrán

El defensor es uno de los tres refuerzos que llegaron en este mercado de pases. Su debut fue ante Ferro ingresando en el complemento y luego estuvo desde el arranque ante el elenco chaqueño.

Al no trascender ninguna lesión, su salida sería una decisión táctica por parte del DT Ezequiel Medrán, en tanto que tampoco está Alan Bonansea, quien en la semana sufrió un esguince de rodilla.

Colón convocados Acassuso
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