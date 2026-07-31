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Los convocados en Unión con la presencia de cinco refuerzos

Son 24 los futbolistas rojiblancos que se encuentran en Mendoza entre los cuales, están Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Juan de Dios Pintado y Eric Ramírez

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 22:05hs
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Joaquín Mosqueira será titular este sábado cuando Unión visite a Gimnasia de Mendoza.

Joaquín Mosqueira será titular este sábado cuando Unión visite a Gimnasia de Mendoza.

El plantel de Unión se encuentra en Mendoza a la espera del partido que este sábado desde las 15.30 jugará ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Unión cuenta con los cinco refuerzos

En la delegación rojiblanca se encuentran los cinco refuerzos que ya venían trabajando con el plantel, pero que no estuvieron ante Platense debido a las inhibiciones que pesaban sobre el club.

Una vez solucionado ese tema, Leonardo Madelón convocó a: Juan de Dios Pintado, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Ignacio Malcorra y Eric Ramírez.

LEER MÁS: Matías Rocha: "Cuando apareció otra vez la chance de Unión, no lo dudé"

En total son 24 los futbolistas que están concentrados y uno de ellos deberá quedar al margen del encuentro. Esta situación tiene que ver con que aún se esperan un par de habilitaciones.

Por su parte, la otra novedad en la lista es la presencia de Marcelo Estigarribia. El delantero no estuvo presente ante el Calamar por una molestia en el tobillo, pero esta semana entrenó de manera normal y ocupará un lugar en el banco de relevos.

Unión refuerzos convocados
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