La deuda que Colón buscará saldar en un partido decisivo para Medrán

El Sabalero afrontará este sábado un partido determinante frente a Acassuso, donde no solo buscará volver al triunfo, sino también mejorar una campaña fuera de casa que está lejos de la de los principales protagonistas de la Zona A.

Colón volverá a jugar este sábado desde las 15 fuera del estadio Brigadier López cuando visite a Acassuso, por la fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional. Será un encuentro decisivo en varios aspectos: para seguir prendido en la pelea por el ascenso y también para el futuro de Ezequiel Medrán, cuya continuidad como entrenador atraviesa horas decisivas.

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Más allá de la necesidad de sumar, el Sabalero intentará romper con una tendencia que lo acompañó durante gran parte del campeonato: la dificultad para hacerse fuerte en condición de visitante.

El Brigadier fue su fortaleza, la ruta su materia pendiente

La campaña de Colón tuvo un marcado contraste entre lo realizado en Santa Fe y fuera de ella.

En el Brigadier López, el equipo construyó buena parte de los puntos que hoy lo mantienen en los primeros puestos de la Zona A, aunque en su última presentación como local perdió el invicto al caer 1-0 frente a Chaco For Ever.

En cambio, lejos de casa el rendimiento fue mucho más irregular. La última salida terminó con una derrota 2-0 frente a Ferro en Caballito, un resultado que amplió la distancia con el líder del campeonato.

En total, el Sabalero disputó 11 partidos como visitante, con un balance de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, marcó 11 goles, recibió 12 y cosechó 13 puntos, lo que representa una efectividad del 39,39%.

Colón, lejos de los mejores de la categoría

Los números reflejan que Colón todavía está lejos de los equipos que mejor aprovechan sus salidas.

En la tabla general de visitantes de la Primera Nacional, Ferro lidera con comodidad al sumar 24 puntos en 12 partidos, producto de siete victorias, tres empates y apenas dos derrotas, con una efectividad del 66,67%.

Detrás aparece Ciudad de Bolívar, también integrante de la Zona A, con 20 unidades en 11 encuentros y un rendimiento del 60,61%.

Colón, en cambio, ocupa el noveno puesto de la clasificación general de visitantes, una ubicación que evidencia la diferencia respecto de los equipos que hoy dominan la categoría.

Un desafío en un momento límite para Colón

El compromiso frente a Acassuso aparece como una oportunidad ideal para cambiar esa tendencia. Además de intentar acercarse nuevamente a los puestos de vanguardia, el conjunto rojinegro necesita ofrecer una respuesta futbolística en un contexto cargado de presión.

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Con Ferro escapado en la cima y Deportivo Morón también por delante en la tabla, Colón sabe que dejar puntos en el camino puede complicar aún más sus aspiraciones.

Por eso, el duelo en La Quema tendrá un valor especial. No solo pondrá en juego tres puntos importantes para la lucha por el ascenso, sino también la posibilidad de mejorar una producción como visitante que, hasta aquí, se convirtió en una de las principales cuentas pendientes del equipo y en un factor que puede resultar determinante para el futuro de Ezequiel Medrán al frente del plantel.