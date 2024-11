Finalizaron las Copa Argentinas de vóley en Chapadmalal

Se cerró la etapa de la Copas Argentinas en el templo del vóley, Chapadmalal, en un 2024 que contó con la competencia para las categorías Sub 12, Sub 16 y Sub 18, bajo la organización de la Federación Argentina de Vóleibol (FeVA). La competencia concluyó con la disputa de la categoría Sub 14, en ambas ramas, con presencia de dos elencos de la Asociación Santafesina de Vóleibol. Dicha localidad bonaerense, además, se prepara para un verano 2025 en el que además será sede de importantes eventos para el vóley y beach volley nacional.