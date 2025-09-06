Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Este sábado se terminó la primera jornada del Clausura Griselda Weimer de la Primera División B de la Liga Santafesina, fecha que había comenzado el viernes con el empate entre Santa Fe y San Cristóbal en el predio Nery Pumpido. En Santo Tomé previo al triunfo de Atenas, hubo un sentido homenaje para Mikel Castro.
TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER
PRIMERA B
Fecha 1
ZONA CAMPEONATO
Viernes 5 de septiembre
Santa Fe 2 (Franco Chaher y Gonzalo Navarro) – San Cristóbal 2 (César Gómez y Alan Ruiz)
Sábado 6 de septiembre
Defensores de Alto Verde 4 (Lucas Martínez x2, Joaquín Villaverde y Jesús Olivera) – El Cadi 4 (Lautaro Escobar x3 y Axel Sales Rubio)
Las Flores II 2 (Ariel Lozano x2) – Floresta 2 (Mauro Ramírez x2 y Franco Ibarra x2)
Nuevo Horizonte 0 – Banco Provincial 1 (Maximiliano Plutino)
Deportivo Santa Rosa 5 (Brian Márquez, Ricardo Acosta x2, Gianluca Ledesma y Exequiel Cortez) – Belgrano 1 (Nereo Moya)
ZONA REPECHAJE
Sábado 6 de septiembre
Defensores de Peñaloza 1 (Andrés Díaz) – Don Salvador 1 (Santiago Casafu)
Atenas 4 (Milton Villalba, Carlos Oviedo, Agustín Márquez y Jonatan Echeverría) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Mauro Grandolio)
Los Canarios 2 (Gonzalo Matejka y Mauro Vázquez) – Deportivo Agua 1 (Tomás Gon)
CCyD El Pozo 2 (Joaquín Rello y Lautaro Sancuns) – Los Piratitas 1 (Lautaro Salteño)
Los Juveniles 1 (Luciano Rivero) – Loyola 2 (Sebastián Sánchez y Juan Figueroa)