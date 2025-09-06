Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

En Santo Tomé, previo al triunfo de Atenas, hubo un homenaje para Mikel Castro, por la fecha 1del Clausura Griselda Weimer de ascenso en la Liga Santafesina

6 de septiembre 2025 · 21:40hs
Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Este sábado se terminó la primera jornada del Clausura Griselda Weimer de la Primera División B de la Liga Santafesina, fecha que había comenzado el viernes con el empate entre Santa Fe y San Cristóbal en el predio Nery Pumpido. En Santo Tomé previo al triunfo de Atenas, hubo un sentido homenaje para Mikel Castro.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

PRIMERA B

Fecha 1

ZONA CAMPEONATO

Viernes 5 de septiembre

Santa Fe 2 (Franco Chaher y Gonzalo Navarro) – San Cristóbal 2 (César Gómez y Alan Ruiz)

Sábado 6 de septiembre

Defensores de Alto Verde 4 (Lucas Martínez x2, Joaquín Villaverde y Jesús Olivera) – El Cadi 4 (Lautaro Escobar x3 y Axel Sales Rubio)

Las Flores II 2 (Ariel Lozano x2) – Floresta 2 (Mauro Ramírez x2 y Franco Ibarra x2)

Nuevo Horizonte 0 – Banco Provincial 1 (Maximiliano Plutino)

Deportivo Santa Rosa 5 (Brian Márquez, Ricardo Acosta x2, Gianluca Ledesma y Exequiel Cortez) – Belgrano 1 (Nereo Moya)

ZONA REPECHAJE

Sábado 6 de septiembre

Defensores de Peñaloza 1 (Andrés Díaz) – Don Salvador 1 (Santiago Casafu)

Atenas 4 (Milton Villalba, Carlos Oviedo, Agustín Márquez y Jonatan Echeverría) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Mauro Grandolio)

Los Canarios 2 (Gonzalo Matejka y Mauro Vázquez) – Deportivo Agua 1 (Tomás Gon)

CCyD El Pozo 2 (Joaquín Rello y Lautaro Sancuns) – Los Piratitas 1 (Lautaro Salteño)

Los Juveniles 1 (Luciano Rivero) – Loyola 2 (Sebastián Sánchez y Juan Figueroa)

Clausura Liga Santafesina Atenas
Noticias relacionadas
primera victoria de alma juniors en el clausura femenino

Primera victoria de Alma Juniors en el Clausura Femenino

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón.

La 5ª fecha del Torneo Clausura de Futsal tendrá el clásico entre Unión y Colón

el arquitecto de union: del blanco, el generador numero uno de chances de gol en el clausura

El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

union, entre el alivio del descenso y el sueno de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Lo último

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Último Momento
Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Aryna Sabalenka revalida su corona y vuelve a conquistar el US Open

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la A con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Comenzó la fecha 1 del Clausura de la "A" con el debut de Cuqui Márquez en La Perla

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Finalizó la fecha 1 del Clausura de ascenso con un emotivo homenaje a Mikel Castro en Atenas

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Un sábado de Baldoni en el Rally Argentino de San Luis

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional