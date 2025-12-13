Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

Flamengo le ganó a Pyramids y jugará la final de la Intercontinental ante PSG

Flamengo de Brasil le ganó 2-0 a Pyramids de Egipto, en Qatar, y clasificó a la final de la Copa Intercontinental donde se medirá ante PSG de Francia

13 de diciembre 2025 · 16:54hs
Flamengo le ganó a Pyramids y jugará la final de la Intercontinental ante PSG

Flamengo de Brasil le ganó 2-0 a Pyramids de Egipto, en Qatar, y clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA donde enfrentará al campeón de la Champions League, Paris Saint Germain (PSG) de Francia.

En el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad qatarí de Rayán, el equipo dirigido por Filipe Luis venció a los del croata Krunoslav Jurcic con los goles del defensor Leo Pereira, a los 24 minutos del primer tiempo, y del experimentado Danilo, a los 7 del complemento.

Flamengo, finalista de la Copa Intercontinental

Con este resultado, el equipo de la populosa ciudad brasileña de Rio de Janeiro clasificó a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA donde enfrentará al Paris Saint Germain de Francia, campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del último Mundial de Clubes. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles, a las 14, en el Ahmad Bin Ali stadium.

El Flamengo llegaba a esta instancia tras ganarle por 2-1 al Cruz Azul de México, el pasado miércoles, con dos goles del uruguayo Giorgian de Arrascaeta. Por su parte, el Pyramids había vencido por 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita con un triplete del congoleño Fiston Mayele en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en la ciudad saudí de Yeda.

El equipo brasileño dominó el partido de principio a fin pero recién pudo abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con el gol del defensor Leo Pereira, una de las figuras de la reciente Copa Libertadores que conquistaron los cariocas.

Desde la derecha, el uruguayo de Arrascaeta ejecutó un gran tiro libre que cayó en el vértice del área egipcia donde Pereira, que ingresó solitariamente en velocidad desde atrás, anticipó al arquero Ahmed El Shenawy y metió un gran cabezazo con el que puso el 1-0.

En el complemento, a los 7 minutos, el experimentado defensor y compañero de zaga central de Pereira, Danilo, marcó el 2-0 con la misma fórmula con la que se abrió el marcador.

Embed - #FLAMENGO DERROTÓ a #PYRAMIDS y JUGARÁ ante #PSG en la GRAN FINAL | Flamengo 2–0 Pyramids | Resumen

Nuevamente desde la derecha, el uruguayo de Arrascaeta volvió a realizar un preciso tiro libre que terminó en el segundo palo del área egipcia donde Danilo se elevó, cabeceó hacia abajo y anotó el 2-0, luego de que la pelota le pique antes al arquero El Shenawy y no pueda evitar el tanto.

Flamengo Copa Intercontinental PSG
Noticias relacionadas
arsenal derroto a wolverhampton y sigue liderando la premier league

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

barcelona vencio a osasuna y se subio a la cima de la liga de espana

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

almeyda comparo la crisis de sevilla con el peor momento de river

Almeyda comparó la crisis de Sevilla con el peor momento de River

en medio del revuelo, argentino de quilmes cancelo la llegada de alexis zarate

En medio del revuelo, Argentino de Quilmes canceló la llegada de Alexis Zárate

Lo último

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Último Momento
Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Ovación
José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles