Uno Santa Fe | Ovación | Sevilla

Almeyda comparó la crisis de Sevilla con el peor momento de River

En medio de la catastrófica campaña de Sevilla, el técnico Matías Almeyda comparó el duro momento con la etapa de su paso por River

13 de diciembre 2025 · 15:02hs
Almeyda comparó la crisis de Sevilla con el peor momento de River

En medio de la catastrófica campaña de Sevilla, el director técnico Matías Almeyda comparó el duro momento que atraviesa la institución con una etapa de su paso por el staff técnico de River.

El Pelado sostuvo: “Lo que noto en Sevilla es que el tiempo que se está viviendo es muy parecido a lo que viví en la época de River, cuando al equipo lo llevaban prácticamente al descenso”.

El descargo de Almeyda por el pobre momento de Sevilla

“No dan nada a favor, todo lo que se hace está mal… desde ese lugar veo similitudes, pero no las confirmo”, cerró su declaración Almeyda.

Las palabras del entrenador argentino reflejan el clima de tensión que rodea al conjunto andaluz, que atraviesa una de las temporadas más irregulares de los últimos años, con malos resultados deportivos, cuestionamientos desde la prensa y un creciente malestar de los hinchas.

Almeyda, que asumió con el objetivo de iniciar un proceso de reconstrucción futbolística, remarcó que este tipo de contextos adversos exigen fortaleza mental y convicción en el trabajo diario, más allá de los resultados inmediatos. En ese sentido, recordó que en River vivió una experiencia límite que terminó siendo clave en su formación como entrenador.

Si bien evitó establecer una comparación directa entre ambas situaciones, el técnico dejó en claro que reconoce señales similares en el entorno y la presión externa, factores que considera determinantes en el desarrollo de un proyecto deportivo a largo plazo.

Sevilla Matías Almeyda River
Noticias relacionadas
flamengo le gano a pyramids y jugara la final de la intercontinental ante psg

Flamengo le ganó a Pyramids y jugará la final de la Intercontinental ante PSG

en medio del revuelo, argentino de quilmes cancelo la llegada de alexis zarate

En medio del revuelo, Argentino de Quilmes canceló la llegada de Alexis Zárate

el dolor de acosta tras retirarse en lanus: estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

detuvieron al organizador de la visita de messi a india

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Lo último

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Último Momento
Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

Madelón no quiere esperar más en Unión y define dónde será la pretemporada

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

#ModoVacuna: así será la vacunación en las colonias de verano

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Santa Fe registró 15 homicidios en noviembre y 2025 se encamina al segundo año con menos crímenes de la última década

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Ovación
José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

José Neris sigue sonando en Universitario de Perú y Colón ya piensa en otra salida

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Colón busca experiencia para la defensa y preguntó por Nicolás Dematei

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Barcelona venció a Osasuna y se subió a la cima de La Liga de España

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Arsenal derrotó a Wolverhampton y sigue liderando la Premier League

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles