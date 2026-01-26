Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va a la carga para repatriar a Lucas Paquetá, que en caso de concretarse sería la más importante de la historia en Sudamérica.

Flamengo está a punto de concretar un movimiento histórico en el mercado de pases debido a que el club brasileño llegó a un acuerdo con West Ham para repatriar a Lucas Paquetá por una cifra fija de 41,25 millones de euros , un número sin precedentes que podría transformarse en la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano.

De concretarse, Flamengo le arrebataría el récord a un rival directo en Brasil como Cruzeiro , que recientemente había sacudido el mercado con una incorporación histórica: el fichaje de Gerson Santos desde Zenit ,.

El club de Belo Horizonte había acordado una operación cercana a los 32 millones de dólares fijos, que trepó hasta los 35 millones con el costo total del traspaso, estableciendo un techo que parecía imposible para la región.

Sin embargo, Flamengo ahora va por más. La negociación con West Ham no contempla bonos ni variables y el punto clave pasa por el esquema de pago: mientras el club brasileño busca abonarlo en cuotas a tres años, los ingleses quieren resolverlo en un plazo más corto, cerca de 18 meses.

Además, el panorama deportivo también favoreció la salida: West Ham logró sumar victorias en la Premier sin Paquetá, y el futbolista habría dejado claro que no quiere volver a vestir la camiseta de los “Hammers”, empujando fuerte para destrabar la repatriación.

Si todo se encamina, podría incluso sumarse rápido y estar disponible para la Supercopa Rei del próximo domingo contra Corinthians en Brasilia.

Con este bombazo, Flamengo no solo se prepara para repatriar a una figura de selección y jerarquía europea: también apunta a marcar un antes y un después en el fútbol sudamericano, en un mercado que ya venía creciendo fuerte y que ahora quedaría reconfigurado con una cifra que rompería todos los registros.

Las 10 compras más caras de Sudamérica que busca romper Flamengo