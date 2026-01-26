Sportivo Guadalupe comenzó goleando en la Copa Federación

Por la 1° fecha de la Copa Federación, Sportivo Guadalupe goleó a Barrio Oeste por 3 a 0. También festejaron Náutico El Quillá y Ciclón Racing. Ateneo cayó de local.

Sportivo Guadalupe se impuso a Barrio Oeste de Gálvez en la Copa Federación.

Tal como estaba previsto se disputó la primera fecha de la edición 2026 del certamen organizado por la Federación Santafesina donde los representantes de la Liga Santafesina hicieron su estreno: Sportivo Guadalupe, el Lagunero y el Tiburón vencieron y Ateneo Inmaculada no pudo imponerse como anfitrión en la autopista. Las incorporaciones fueron clave en los elencos liguistas.

Por la Zona 4, en el Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe tuvo una gran apertura en casa y derrotó a Barrio Oeste de Gálvez por 3 a 0 con goles de Leandro Ledesma, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano.

En el mismo grupo y en el estadio Eliseo Videla de la localidad homónima, Ciclón Racing se hizo fuerte como visitante y venció 3 a 0 a Sportivo y Recreativo Videla por los tantos de Carlos Bogao, Maximiliano Franco y Agustín Flores.

image Triunfazo de El Quillá en Esperanza frente a San Lorenzo por la mínima diferencia. Gentileza Ariel Maradona

Ya por la Zona 5, en el Campo de Deportes ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario, Ateneo Inmaculada se midió contra San Lorenzo de Esperanza y cayó 1 a 0 tras la conversión de Franco Cargou.

En el otro juego de la zona y el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá visitó a Sportivo del Norte y lo superó 1 a 0 por el gol de Mauricio Paz cerca del final.

La segunda fecha de esta Copa Federación masculina tendrá los duelos entre equipos de la Liga Santafesina: En cancha de Independiente, El Quillá será local de Ateneo y a la vera de la Setúbal, el Lagunero recibirá a Guadalupe.

-Posiciones

Zona 4: Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing 3, Sportivo Videla y Barrio Oeste de Gálvez 0

-Zona 5: Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza 3; Ateneo Inmaculada y Sportivo del Norte 0.

-Próxima fecha:

Zona 4: Barrio Oeste vs. Sportivo Videla, Ciclón Racing vs. Sportivo Guadalupe

Zona 5: Náutico El Quillá vs. Ateneo Inmaculada, San Lorenzo de Esperanza vs. Sportivo del Norte.