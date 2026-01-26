Uno Santa Fe | Ovación | Guadalupe

Sportivo Guadalupe comenzó goleando en la Copa Federación

Por la 1° fecha de la Copa Federación, Sportivo Guadalupe goleó a Barrio Oeste por 3 a 0. También festejaron Náutico El Quillá y Ciclón Racing. Ateneo cayó de local.

26 de enero 2026 · 13:43hs
Sportivo Guadalupe se impuso a Barrio Oeste de Gálvez en la Copa Federación.

Tal como estaba previsto se disputó la primera fecha de la edición 2026 del certamen organizado por la Federación Santafesina donde los representantes de la Liga Santafesina hicieron su estreno: Sportivo Guadalupe, el Lagunero y el Tiburón vencieron y Ateneo Inmaculada no pudo imponerse como anfitrión en la autopista. Las incorporaciones fueron clave en los elencos liguistas.

Sportivo Guadalupe arrancó goleando en la Copa Federación

Por la Zona 4, en el Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe tuvo una gran apertura en casa y derrotó a Barrio Oeste de Gálvez por 3 a 0 con goles de Leandro Ledesma, Emanuel Ojeda y Leonardo Iorlano.

En el mismo grupo y en el estadio Eliseo Videla de la localidad homónima, Ciclón Racing se hizo fuerte como visitante y venció 3 a 0 a Sportivo y Recreativo Videla por los tantos de Carlos Bogao, Maximiliano Franco y Agustín Flores.

Triunfazo de El Quillá en Esperanza frente a San Lorenzo por la mínima diferencia.

Ya por la Zona 5, en el Campo de Deportes ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario, Ateneo Inmaculada se midió contra San Lorenzo de Esperanza y cayó 1 a 0 tras la conversión de Franco Cargou.

En el otro juego de la zona y el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá visitó a Sportivo del Norte y lo superó 1 a 0 por el gol de Mauricio Paz cerca del final.

La segunda fecha de esta Copa Federación masculina tendrá los duelos entre equipos de la Liga Santafesina: En cancha de Independiente, El Quillá será local de Ateneo y a la vera de la Setúbal, el Lagunero recibirá a Guadalupe.

-Posiciones

Zona 4: Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing 3, Sportivo Videla y Barrio Oeste de Gálvez 0

-Zona 5: Náutico El Quillá y San Lorenzo de Esperanza 3; Ateneo Inmaculada y Sportivo del Norte 0.

-Próxima fecha:

Zona 4: Barrio Oeste vs. Sportivo Videla, Ciclón Racing vs. Sportivo Guadalupe

Zona 5: Náutico El Quillá vs. Ateneo Inmaculada, San Lorenzo de Esperanza vs. Sportivo del Norte.

Santiago Ascacibar, cada vez más cerca de Boca

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Unión se movió rápido y cerró la llegada del volante Lucas Menossi

Santiago Ascacibar, cada vez más cerca de Boca

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Unión se movió rápido y cerró la llegada del volante Lucas Menossi

Taborda: La propuesta para Colón es dinero que ponemos nosotros para la salida de Neris

Un juez de Santa Fe, candidato a integrar la Corte Suprema provincial, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad

Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Tras renovar en Unión, Froilán Díaz fue presentado en Deportivo Quito

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

José Neris reaparece en Colón y San Lorenzo se presenta en su futuro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

