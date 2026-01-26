Uno Santa Fe | Ovación | Vietto

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto llega libre tras su salida de Racing y en las próximas horas se realizará la revisión médica para sellar su vínculo con San Lorenzo.

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 11:44hs
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

San Lorenzo cerró un refuerzo de impacto para el 2026 y se trata de Luciano Vietto, quien llegará en condición de libre luego de desvincularse de Racing.

El delantero firmará un contrato por un año, con un acuerdo basado en objetivos y en las próximas horas se realizará la revisión médica para oficializar su incorporación al plantel.

Vietto, con un retorno poco feliz en Racing

Vietto dejó Racing tras un segundo ciclo marcado por rendimientos irregulares y también por diferencias con el entrenador Gustavo Costas. En su etapa en el equipo de Avellaneda disputó 39 partidos y anotó ocho goles, aunque una pubalgia lo limitó físicamente durante varios tramos de la temporada y le impidió sostener continuidad.

Para San Lorenzo, la llegada del atacante significa un salto de jerarquía sin costo de transferencia, en un mercado donde el club se mueve con cautela por su delicada situación económica.

El delantero, con pasado en el fútbol europeo y experiencia internacional, aparece como una carta importante para potenciar el ataque y aportar goles en un equipo que necesita peso ofensivo.

Si no surgen contratiempos en los estudios médicos, el futbolista quedará oficialmente presentado y se pondrá a disposición del cuerpo técnico para empezar a trabajar de inmediato con el grupo.

Vietto Luciano Vietto San Lorenzo
Noticias relacionadas
colapinto cerro un gran dia en barcelona y termino en el podio del test con alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

operativo en el inicio del torneo apertura: 70 trapitos demorados y un profugo capturado

Operativo en el inicio del Torneo Apertura: 70 trapitos demorados y un prófugo capturado

Fernando Fleitas confirmó que se evalúa el paso del Maratón por la Cortada de Sauce Viejo.

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Sanjustino quedó eliminado del Regional Amateur al caer como local ante Juventud Unida.  

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"