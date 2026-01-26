Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Federico Rasmussen, Agustín Bravo y Gastón Silva son las alternativas de defensores que analiza Colón. El perfil izquierdo es prioridad absoluta.

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 10:53hs
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Mientras el mercado de pases entra en zona de definiciones, en Colón la atención está puesta en un objetivo puntual: incorporar un marcador central zurdo que le dé equilibrio definitivo a la última línea. Con el arribo de Kevin López encaminado, la dirigencia y el cuerpo técnico coinciden en que la defensa necesita una pieza más para quedar completa.

LEER MÁS: Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

En ese contexto, aparecen tres apellidos que hoy concentran las negociaciones, cada uno con escenarios distintos desde lo contractual, económico y deportivo.

Rasmussen, negociación avanzada pero con trabas para Colón

El que asoma con mayores chances es Federico Rasmussen, defensor de Godoy Cruz. Su nombre tomó fuerza por varios factores: experiencia reciente en Primera División, rodaje internacional y, sobre todo, su antecedente como compañero de Pier Barrios en Mendoza, donde conformaron una dupla que dejó buenas referencias.

Federico Rasmussen
Federico Rasmussen es el defensor que pretenden los dirigentes de Col&oacute;n para completar al plantel.

Federico Rasmussen es el defensor que pretenden los dirigentes de Colón para completar al plantel.

El principal obstáculo pasa por lo económico. Desde el club mendocino fueron claros: no habrá salidas sin ingreso de dinero, y la pretensión es que Colón compre el 50% del pase. Esa condición mantiene las conversaciones abiertas, aunque obliga a la dirigencia rojinegra a hacer números finos.

Rasmussen, que en un principio aspiraba a seguir en la máxima categoría, hoy no tiene propuestas firmes para hacerlo, situación que podría inclinar la balanza a favor del Sabalero.

Bravo, el perfil que seduce al DT de Colón

El gusto futbolístico de Ezequiel Medrán tiene nombre y apellido: Agustín Bravo. El joven defensor zurdo pertenece a Rosario Central y actualmente integra el plantel de Instituto. Sin ser titular indiscutido, es considerado una alternativa confiable y mantiene continuidad competitiva.

Agustín Bravo
Agust&iacute;n Bravo es el defensor zurdo que pretende Ezequiel Medr&aacute;n para Col&oacute;n.

Agustín Bravo es el defensor zurdo que pretende Ezequiel Medrán para Colón.

Su edad, contextura física y perfil natural encajan con lo que busca el entrenador para potenciar la competencia interna. Además, conoce bien la Primera Nacional por su etapa en Atlético de Rafaela, algo que suma en la evaluación.

Sin embargo, su salida depende de una negociación más compleja, ya que involucra a dos clubes y condiciones contractuales que todavía no se destrabaron.

Silva, jerarquía y recorrido internacional

El tercer nombre en carpeta es el del uruguayo Gastón Silva, un defensor de amplia trayectoria que puede jugar como central o lateral izquierdo. Con pasado destacado en Independiente, donde levantó títulos internacionales, y experiencia en Europa y México, su currículum habla por sí solo.

Gaston Silva.jpg
El uruguayo Gast&oacute;n Silva es una chance que surge para el puesto de marcador central en Col&oacute;n.

El uruguayo Gastón Silva es una chance que surge para el puesto de marcador central en Colón.

Su situación no es sencilla desde lo financiero, pero en Colón lo consideran una opción de jerarquía si las otras alternativas se complican. Su experiencia internacional y su paso por la selección uruguaya lo convierten en una carta fuerte, aunque más difícil de concretar.

Una decisión que no puede esperar

En Santa Fe tienen claro que el tiempo apremia. El cuerpo técnico pretende contar cuanto antes con el refuerzo para integrarlo a la dinámica del equipo y evitar un proceso de adaptación a contrarreloj.

LEER MÁS: Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Las gestiones siguen abiertas y los caminos son distintos: Rasmussen aparece como el más cercano, Bravo es el preferido del entrenador y Silva representa la opción de mayor recorrido. Tres perfiles, un mismo objetivo: completar la defensa con el zurdo que le falta al Sabalero.

Colón Federico Rasmussen Bravo
Noticias relacionadas
colon abrocha otro refuerzo: kevin lopez esta en santa fe y firma tras la revision

Colón abrocha otro refuerzo: Kevin López está en Santa Fe y firma tras la revisión

colon acelera en el mercado: un zaguero zurdo y mas variantes para el mediocampo

Colón acelera en el mercado: un zaguero zurdo y más variantes para el mediocampo

union celebro a leonardo madelon, simbolo eterno del adn tatengue

Unión celebró a Leonardo Madelón, símbolo eterno del ADN tatengue

carignano volvio a casa y sembro identidad en la pension de colon ante los juveniles sabaleros

Carignano volvió a casa y sembró identidad en la pensión de Colón ante los juveniles sabaleros

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"