Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Federico Rasmussen, Agustín Bravo y Gastón Silva son las alternativas de defensores que analiza Colón. El perfil izquierdo es prioridad absoluta.

Mientras el mercado de pases entra en zona de definiciones, en Colón la atención está puesta en un objetivo puntual: incorporar un marcador central zurdo que le dé equilibrio definitivo a la última línea. Con el arribo de Kevin López encaminado, la dirigencia y el cuerpo técnico coinciden en que la defensa necesita una pieza más para quedar completa.

LEER MÁS: Gran furor en Unión por la nueva camiseta alternativa con homenaje histórico

En ese contexto, aparecen tres apellidos que hoy concentran las negociaciones, cada uno con escenarios distintos desde lo contractual, económico y deportivo.

Rasmussen, negociación avanzada pero con trabas para Colón

El que asoma con mayores chances es Federico Rasmussen, defensor de Godoy Cruz. Su nombre tomó fuerza por varios factores: experiencia reciente en Primera División, rodaje internacional y, sobre todo, su antecedente como compañero de Pier Barrios en Mendoza, donde conformaron una dupla que dejó buenas referencias.

Federico Rasmussen Federico Rasmussen es el defensor que pretenden los dirigentes de Colón para completar al plantel. UNO Mendoza

El principal obstáculo pasa por lo económico. Desde el club mendocino fueron claros: no habrá salidas sin ingreso de dinero, y la pretensión es que Colón compre el 50% del pase. Esa condición mantiene las conversaciones abiertas, aunque obliga a la dirigencia rojinegra a hacer números finos.

Rasmussen, que en un principio aspiraba a seguir en la máxima categoría, hoy no tiene propuestas firmes para hacerlo, situación que podría inclinar la balanza a favor del Sabalero.

Bravo, el perfil que seduce al DT de Colón

El gusto futbolístico de Ezequiel Medrán tiene nombre y apellido: Agustín Bravo. El joven defensor zurdo pertenece a Rosario Central y actualmente integra el plantel de Instituto. Sin ser titular indiscutido, es considerado una alternativa confiable y mantiene continuidad competitiva.

Agustín Bravo Agustín Bravo es el defensor zurdo que pretende Ezequiel Medrán para Colón.

Su edad, contextura física y perfil natural encajan con lo que busca el entrenador para potenciar la competencia interna. Además, conoce bien la Primera Nacional por su etapa en Atlético de Rafaela, algo que suma en la evaluación.

Sin embargo, su salida depende de una negociación más compleja, ya que involucra a dos clubes y condiciones contractuales que todavía no se destrabaron.

Silva, jerarquía y recorrido internacional

El tercer nombre en carpeta es el del uruguayo Gastón Silva, un defensor de amplia trayectoria que puede jugar como central o lateral izquierdo. Con pasado destacado en Independiente, donde levantó títulos internacionales, y experiencia en Europa y México, su currículum habla por sí solo.

Gaston Silva.jpg El uruguayo Gastón Silva es una chance que surge para el puesto de marcador central en Colón.

Su situación no es sencilla desde lo financiero, pero en Colón lo consideran una opción de jerarquía si las otras alternativas se complican. Su experiencia internacional y su paso por la selección uruguaya lo convierten en una carta fuerte, aunque más difícil de concretar.

Una decisión que no puede esperar

En Santa Fe tienen claro que el tiempo apremia. El cuerpo técnico pretende contar cuanto antes con el refuerzo para integrarlo a la dinámica del equipo y evitar un proceso de adaptación a contrarreloj.

LEER MÁS: Unión, ¿se mete en la pelea por Nicolás Retamar?

Las gestiones siguen abiertas y los caminos son distintos: Rasmussen aparece como el más cercano, Bravo es el preferido del entrenador y Silva representa la opción de mayor recorrido. Tres perfiles, un mismo objetivo: completar la defensa con el zurdo que le falta al Sabalero.