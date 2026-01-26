Uno Santa Fe | Policiales | estafa

Avanza la investigación por la estafa a una mujer mayor en el macrocentro: le sustrajeron 43 mil dólares y 40 mil euros

La víctima fue engañada mediante un llamado telefónico y entregó la totalidad de sus ahorros a un hombre que se presentó como contador y luego huyó

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de enero 2026 · 13:15hs
Desde las primeras horas de la tarde del viernes, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I montaron un operativo de investigación tras la denuncia de una mujer que fue víctima de una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío” en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe.

La víctima relató que entregó la totalidad de sus ahorros a un hombre que se presentó como contador y que, en realidad, era un delincuente. El sujeto golpeó la puerta de su vivienda luego de un llamado telefónico previo en el que, mediante un engaño, la convencieron de que sus billetes en moneda extranjera perderían valor.

El monto sustraído asciende a 43 mil dólares y 40 mil euros, los ahorros de toda la vida de la mujer.

A partir de la denuncia, los investigadores avanzaron de manera sigilosa y meticulosa sobre dos elementos centrales para esclarecer el hecho: la constatación del número telefónico desde el cual se realizó el llamado y el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en el sector donde se encuentra la vivienda.

La denuncia

Uno de los operadores de la central de emergencias 911 fue quien recibió la llamada de la víctima y, por el tono de voz y la forma de expresarse, advirtió de inmediato que se trataba de una persona mayor.

Luego, la mujer explicó cómo se desarrolló el ardid utilizado por el o los delincuentes, un mecanismo delictivo conocido y reiterado, aunque todavía efectivo.

El engaño siguió una línea argumental clásica: “Los billetes en moneda extranjera que usted tiene perderán su valor; un contador irá a su casa para cambiarlos por los nuevos”.

Minutos después, llegó un hombre correctamente vestido, que se presentó como profesional enviado por una institución. Tras ganarse la confianza de la víctima, ingresó a la vivienda, se apoderó del dinero y huyó.

Testigos e imágenes clave

Los policías capitalinos que acudieron al domicilio constataron de inmediato la magnitud del hecho y dieron aviso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien convocó a la PDI Región I.

Como marca el protocolo, los investigadores comenzaron la reconstrucción histórica del recorrido del delincuente, relevando todas las cámaras de videovigilancia disponibles en la cuadrícula urbana donde se consumó la estafa.

Las imágenes permitirán seguir el paso del sospechoso, teniendo en cuenta su complexión física y la vestimenta descripta por la víctima.

Otro eje fundamental del trabajo investigativo son los vecinos de la zona, quienes aportan datos sobre movimientos inusuales y conocen la dinámica cotidiana del barrio.

El trabajo investigativo

Durante el fin de semana, y con la información reunida, los investigadores avanzaron sobre distintos frentes: posibles alojamientos en hoteles o pensiones, utilización de taxis, remises o aplicaciones de transporte, desplazamientos dentro de la ciudad y consumos en bares o restaurantes.

A ese análisis externo se suma una línea clave de la pesquisa: el origen y la trazabilidad del llamado telefónico que dio inicio a la maniobra estafatoria.

Todo el trabajo realizado fue informado en la mañana de este lunes al fiscal del MPA, Eric Fernández, quien supervisa la investigación, que ahora apunta de lleno a la identificación del delincuente.

