Se cayó lo de Kevin López a Colón: dejó Santa Fe y jugará en Instituto

Kevin López estaba listo para firmar con Colón, pero una oferta de Instituto cambió el rumbo. Pidió renegociar pero la operación se frustró.

26 de enero 2026 · 13:31hs
Cuando todo parecía encaminado para que Kevin López se transformara en refuerzo de Colón, la historia dio un giro inesperado. El mediocampista, que ya se encontraba en Santa Fe para realizarse la revisión médica y firmar su contrato, finalmente no jugará en el Sabalero: se marchó para cerrar su incorporación a Instituto de Córdoba.

La situación tomó por sorpresa a la dirigencia rojinegra. López tenía acordado arribar a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra por el 50% de su ficha, en una negociación con Independiente, dueño de su pase. Incluso estaba todo dispuesto para que este lunes cumpliera con los estudios médicos y rubricara el vínculo.

La llamada que cambió todo para Kevin López y complicó a Colón

Sin embargo, en las últimas horas el futbolista recibió un llamado de su representante: Instituto avanzó con una propuesta concreta para sumarlo. Ante ese nuevo escenario, López solicitó renegociar las condiciones previamente pactadas con Colón.

Kevin López ya estaba en Santa Fe para firmar con Colón pero prefirió recalar en Instituto.

Desde el club santafesino, según trascendió, la postura fue clara: no modificar lo ya acordado. La dirigencia entendió que había realizado un esfuerzo importante dentro de sus posibilidades y decidió no entrar en una nueva puja económica.

Con ese panorama, el volante optó por dejar Santa Fe y viajar para cerrar su incorporación a la Gloria, lo que terminó por derribar una de las alternativas que manejaba Colón para completar el plantel en la recta final del mercado de pases.

Un nombre que venía en agenda

El interés por López no era improvisado. El cordobés de 24 años, con pasos por Belgrano, Quilmes, Independiente, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, era un futbolista que contaba con el aval interno, en especial por el conocimiento que tiene de él el mánager Diego Colotto, pieza clave en las gestiones.

Se trata de un volante con dinámica, recorrido y versatilidad, capaz de desempeñarse en distintos sectores del mediocampo, cualidades que encajaban con la idea de renovación e intensidad que busca el cuerpo técnico.

Mercado abierto, pero con menos opciones

La caída de esta negociación obliga a Colón a reacomodar su planificación en los últimos días del libro de pases. López aparecía como una incorporación que podía aportar energía y variantes en la zona media, un sector donde el equipo busca mayor competencia interna.

Ahora, con el jugador ya fuera de la ciudad y con destino cordobés, el Sabalero pierde una ficha que estaba prácticamente abrochada y deberá definir si reactiva otras gestiones o se retira del mercado con las cartas que ya tiene sobre la mesa.

