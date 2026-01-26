El TAS habilitó a Imanol Machuca y Facundo Garcés: podrán volver a jugar

Una buena noticia para el fútbol argentino y, en particular, para los clubes con historia reciente en el medio local: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de los futbolistas que habían sido sancionados por supuestamente usar documentos falsos para representar a Malasia en las eliminatorias rumbo a la Copa Asiática AFC 2027. Entre ellos están Imanol Machuca, ex­Unión , y Facundo Garcés, ex­Colón, quienes ahora quedan habilitados para volver a la actividad oficial de inmediato.

La sanción original consistía en una inhabilitación de 12 meses y una multa de 2 mil francos suizos para cada uno de los siete jugadores implicados, tras haber sido convocados para el partido ante Vietnam en junio de 2025, correspondiente a la tercera ronda de clasificación en Asia. Además, la Federación de Fútbol de Malasia fue castigada por la FIFA con la pérdida de tres encuentros por walkover y una multa cercana a los 500 mil dólares.

El regreso de Machuca genera expectativa en Unión

Para Unión la noticia se vive con especial atención: el club santafesino posee el 50% de la ficha de Imanol Machuca, lo que convierte la resolución del TAS en un dato de impacto directo. Al momento de la sanción, Machuca militaba en Vélez Sarsfield, pero en diciembre pasado regresó a Fortaleza, que ahora compite en la Serie B de Brasil. Tras conocerse el fallo favorable, el mediocampista no pudo ocultar su alegría y publicó en sus redes sociales una historia con la camiseta de Vélez, lo que despertó entusiasmo —y también reacciones— entre los hinchas platenses.

Imanol Machuca

La habilitación no solo permite que Machuca retome su carrera profesional sin trabas, sino que también abre la puerta a posibles movimientos deportivos en el próximo mercado, algo que Unión podría evaluar dadas sus políticas de gestión de juveniles y su vínculo económico con el jugador.

Garcés, rumbo a La Liga

Por su parte, Facundo Garcés también recupera su libertad deportiva. El defensor —que supo vestir la camiseta de Colón antes de proyectarse al mundo— se encuentra actualmente en Deportivo Alavés, que milita en la Primera División de España. Su habilitación le permitirá ponerse a disposición del cuerpo técnico sin restricciones, un alivio para un equipo que compite en una de las ligas más exigentes del continente europeo.

Facu Garcés.jpg Gentileza Prensa El Quillá

Completa el trío argentino el delantero Rodrigo Holgado, integrante del plantel de América de Cali en Colombia. Con la sanción levantada, el delantero ahora está habilitado para ser considerado por su entrenador y volver a sumar minutos en la competencia local e internacional.

Fin de una pausa forzada

Además de los argentinos, otros cuatro futbolistas implicados —Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano— también quedaron habilitados tras la resolución del TAS, culminando así un episodio que mantuvo a varios jugadores fuera de competencia por un año.

La decisión del TAS no solo revierte sus carreras deportivas sino que también impacta directamente en las estructuras de clubes y selecciones, liberando a figuras que ahora pueden volver a construir sus proyectos futbolísticos sin la sombra de la sanción. En el caso de Machuca y Garcés, representa una oportunidad para retomar el rumbo y, sobre todo, para que sus clubes y seguidores vuelvan a verlos en acción cuanto antes.