Se realizó una reunión operativa por la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

En Casa de Gobierno se concretó una reunión en la que se ultimaron detalles del operativo integral para la 48° Maratón Santa Fe-Coronda.

En Casa de Gobierno, se llevó a cabo un encuentro entre la Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC) y autoridades municipales, provinciales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de coordinar el operativo de seguridad en el río para la 48° edición de la Maratón Internacional Santa Fe-Coronda

Copa Santa Fe. La reunión tuvo como objetivo articular los dispositivos de seguridad, tránsito, prevención y atención sanitaria para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Importante reunión por el Maratón Santa Fe-Coronda

En el auditorio de Casa de Gobierno se realizó un encuentro en el que se terminó de coordinar aspectos del operativo que se llevará a cabo el próximo domingo 1° de febrero con motivo de la realización de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda que se largará a las 9 desde la costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

De la reunión participaron integrantes de la AMARC y del Comité Organizador, junto a representantes de Defensa Civil, el servicio de emergencias SIES 107, la Municipalidad de Santa Fe, la Municipalidad de Santo Tomé, la Municipalidad de Coronda, Prefectura Naval Argentina, Policía de la Provincia de Santa Fe y Seguridad Vial.

El motivo central del encuentro fue la coordinación entre instituciones en materia de seguridad para la competencia que se desarrollará el próximo domingo 1° de febrero. Durante la jornada se abordaron aspectos vinculados al trabajo mancomunado en la largada, la llegada y a lo largo de todo el trayecto, para garantizar que se viva como una verdadera fiesta del río. Otro de los aspectos que se abordaron fue sobre el recorrido de la competencia, como será el arribo del río Salado hasta la inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé y sobre lo que sucederá en la Cortada de Sauce Viejo.

Desde la Asociación Maratón Acuática Río Coronda y el Comité Organizador sostienen que la planificación y articulación entre los distintos actores resulta fundamental para cuidar la integridad de los nadadores, las embarcaciones y el público que acompañará una nueva edición de la Maratón Santa Fe-Coronda. Además, destacan la organización, el compromiso y el trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas; pilares fundamentales para que la historia de “la más linda del mundo” siga su curso.

Desde la organización, el director deportivo de la Maratón y ex nadador ganador de la competencia, Fernando Fleitas, destacó el valor simbólico y deportivo del evento: “Lo vivimos con muchas expectativas y responsabilidades. Es una competencia de nivel mundial, con 65 años de historia. Para mí tiene un significado muy especial: haberla competido, haberla ganado y hoy estar trabajando para que se pueda realizar es un sueño cumplido”.

Finalmente, Fleitas hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: “Pedimos a la gente que disfrute, que haga el folclore de la maratón, pero con respeto, precaución y responsabilidad. Es una fiesta para todos, y cuidarla es tarea de todos”.

Se coordinó un amplio dispositivo

Marcos Escajadillo, explicó que la convocatoria respondió a la necesidad de unificar criterios y recursos: “Por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro, convocamos a todas las áreas operativas con incumbencia en el dispositivo del domingo, para que cada una exponga su planificación y los recursos que se van a disponer”.

El funcionario señaló que el operativo contempla múltiples frentes de trabajo. “Se está siguiendo de manera permanente la situación climatológica. Con Prefectura venimos trabajando especialmente en los controles de alcoholemia en navegación; habrá un dispositivo de seguridad vial sobre la Ruta 11 y la autopista, con la participación de Bomberos Voluntarios y Zapadores, además de un esquema integral de salud que incluye el sistema 107 y la articulación con hospitales cercanos ante cualquier eventualidad sanitaria”, detalló.