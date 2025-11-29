Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado, desde las 18 en el Estadio Monumental de Lima por la final de la Copa Libertadores 2025. El Verdao y el Mengao llegan a este partido sabiendo que el ganador será el primer equipo de Brasil en ganar el trofeo en cuatro oportunidades.
Flamengo y Palmeiras juegan la final de la Copa Libertadores
Este sábado desde las 18, Flamengo y Palmeiras se verán las caras en la final de la Copa Libertadores que se juega en Perú
Cómo llegan Palmeiras y Flamengo a la final de la Copa Libertadores
El conjunto de San Pablo viene de lograr una remontada histórica frente a Liga de Quito de Ecuador en las semifinales, ya que luego de caer 3-0 en la ida se impuso 4-0 en el Allianz Parque y se metió en el partido definitorio de la Libertadores. Anteriormente había eliminado a River en cuartos (5-2 global), a Universitario de Perú en octavos (4-0 global), y ganando los seis partidos del Grupo G que compartió con Cerro Porteño de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Sporting Cristal de Perú.
Sin embargo, los dirigidos por Abel Ferreira atraviesan un mal momento en el Brasileirao y acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, lo que los dejaron al borde de perder el campeonato justamente ante Flamengo. Con dos encuentros por jugarse, Palmeiras está a cinco puntos del Fla y la liga parece una utopía.
Por otra parte, el Mengao llegó a la final después un sufrido empate contra Racing en el Cilindro de Avellaneda pero aprovechando la ventaja que consiguió en Río de Janeiro (1-0). En cuartos de final también padeció a Estudiantes y lo eliminó 4-2 en los penales (3-3 global), mientras que en octavos superó a Internacional de Porto Alegre ganando ambos partidos (3-0) global. En la fase de grupos, culminó segundo en el Grupo C con 11 puntos por debajo de Liga de Quito pero también igualando en unidades con Central Córdoba que quedó tercero pero con peor diferencia de gol.
A su vez, Flamengo es líder absoluto del Brasileirao con 75 puntos, cinco más que su perseguidor Palmeiras, con seis unidades en juego. El próximo miércoles recibirá a Ceará en el Maracaná con la certeza de que si gana sumara una nueva liga a su palmarés, pero también sabiendo que puede ser un festejo doble si vence al Verdao en Lima.
Probables formaciones
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
Árbitro: Darío Herrera (ARG)
VAR: Héctor Paletta (ARG)
Estadio: Monumental de Lima
Hora: 18
TV: ESPN y Fox Sports