Flamengo y Palmeiras juegan la final de la Copa Libertadores

Este sábado desde las 18, Flamengo y Palmeiras se verán las caras en la final de la Copa Libertadores que se juega en Perú

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado, desde las 18 en el Estadio Monumental de Lima por la final de la Copa Libertadores 2025. El Verdao y el Mengao llegan a este partido sabiendo que el ganador será el primer equipo de Brasil en ganar el trofeo en cuatro oportunidades.

El conjunto de San Pablo viene de lograr una remontada histórica frente a Liga de Quito de Ecuador en las semifinales, ya que luego de caer 3-0 en la ida se impuso 4-0 en el Allianz Parque y se metió en el partido definitorio de la Libertadores. Anteriormente había eliminado a River en cuartos (5-2 global), a Universitario de Perú en octavos (4-0 global), y ganando los seis partidos del Grupo G que compartió con Cerro Porteño de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Sporting Cristal de Perú.

Sin embargo, los dirigidos por Abel Ferreira atraviesan un mal momento en el Brasileirao y acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, lo que los dejaron al borde de perder el campeonato justamente ante Flamengo. Con dos encuentros por jugarse, Palmeiras está a cinco puntos del Fla y la liga parece una utopía.

Por otra parte, el Mengao llegó a la final después un sufrido empate contra Racing en el Cilindro de Avellaneda pero aprovechando la ventaja que consiguió en Río de Janeiro (1-0). En cuartos de final también padeció a Estudiantes y lo eliminó 4-2 en los penales (3-3 global), mientras que en octavos superó a Internacional de Porto Alegre ganando ambos partidos (3-0) global. En la fase de grupos, culminó segundo en el Grupo C con 11 puntos por debajo de Liga de Quito pero también igualando en unidades con Central Córdoba que quedó tercero pero con peor diferencia de gol.

A su vez, Flamengo es líder absoluto del Brasileirao con 75 puntos, cinco más que su perseguidor Palmeiras, con seis unidades en juego. El próximo miércoles recibirá a Ceará en el Maracaná con la certeza de que si gana sumara una nueva liga a su palmarés, pero también sabiendo que puede ser un festejo doble si vence al Verdao en Lima.

Probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Ortíz, Leo Pereira, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Cebolinha; y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellias, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Estadio: Monumental de Lima

Hora: 18

TV: ESPN y Fox Sports