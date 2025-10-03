Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Franco Colapinto (Alpione) terminó 19ª en la FP1 para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. A las 10 se viene la FP2.

3 de octubre 2025 · 08:01hs
Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 150 milésimas de Alonso, mientras que tercero y cuarto quedaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Cómo les fue a los animadores del campeonato en Singapur

A su vez, los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quedaron quinto y sexto, respectivamente, y tendrán que mejorar mucho si quieren dar pelea en este Gran Premio de Singapur.

Pese a la posición en la que finalizó, a Colapinto le sirvió esta FP1 para ajustar detalles en su Alpine de cara a la práctica libre 2, que comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

El único piloto que terminó por debajo de Colapinto en esta sesión fue el tailandés Alexander Albon, quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su Williams al comenzar la sesión.

Torneo Oficial A2: Regatas Coronda es escolta de Colón

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Cómo quedaron las semifinales de la Copa Argentina y cuándo se juegan los cruces

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Todo lo que el hincha de Colón debe saber para la última función en el Brigadier López

Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Violento choque de motociclistas en barrio Nueva Pompeya: dos jóvenes internados en estado delicado

Christian Bernardi, ¿sin la chance de despedirse de Colón en el Brigadier López?

Se juega la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti

Flojo arranque para Franco Colapinto en Singapur

Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Torneo Oficial Prefederal: victorias de Almagro A, Sanjustino y Colón (SJ)

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario