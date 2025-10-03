Cerúndolo venció a Mannarino y avanzó en el Masters 1000 de Shanghai

Francisco Cerúndolo sigue adelante en el Masters 1000 de Shanghai. En tanto que Sebastián Báez, quien cayó en sets corridos ante Rune.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) consiguió un gran triunfo en sets corridos ante un rival muy complicado como el francés Adrian Mannarino , para avanzar a la tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghái.

Cerúndolo, que quiere cerrar la temporada de la mejor manera posible, se impuso por 7-6(3) y 7-6(4) luego de dos horas y 23 minutos de juego.

Pese a que por una cuestión de rankings Cerúndolo era el gran favorito a quedarse con este partido, Mannarino se presentaba como una verdadera amenaza, ya que si tiene un buen día puede poner en aprietos a cualquier rival.

Este partido representó el primer triunfo oficial para Cerúndolo en más de un mes, ya que luego de su victoria en la primera ronda del US Open ante el italiano Luca Nardi, cayó en la siguiente instancia de dicho torneo frente al suizo Leandro Riedi, mientras que en el ATP 500 de Beijing sufrió una sorpresiva derrota en su debut contra el estadounidense Learner Tien.

El rival de Cerúndolo en la tercera ronda será el ganador del partido entre el noruego Casper Ruud (11°) y el belga Zizou Bergs.

Sebastián Báez, al margen del Masters 1000 de Shanghai

El otro argentino que jugó este jueves en el Masters 1000 de Shanghái fue Sebastián Báez, quien le planteó un buen encuentro al danés Holger Rune (10°), pero terminó cayendo en sets corridos.

Rune, que quiere volver a ser protagonista en el circuito (llegó a ser 4 del mundo), se impuso por 7-5 y 6-4, luego de una hora y 45 minutos de juego.

El rival del danés en la tercera ronda será el francés Ugo Humbert (21°), quien derrotó al australiano Jordan Thompson por 6-3 y 7-6(4).

La actividad para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái continuará este sábado, con los encuentros de Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña, quienes no la tendrán nada fácil.

Por un lado, Ugo Carabelli se las verá a la 1:30 de la madrugada con el australiano Alex de Miñaur (7°), que es uno de los jugadores más regulares del circuito, mientras que Comesaña tendrá un interesante cruce con el italiano Lorenzo Musetti (8°), no antes de las 2:40.