Fórmula 1: Colapinto finalizó cuarto en el tercer día de test en Barcelona

Franco Colapinto volvió a protagonizar una buena actuación en la pretemporada de la “Maxima” llevada a cabo en el circuito de Circuito de Barcelona-Cataluña.

29 de enero 2026 · 07:06hs
El piloto argentino Franco Colapinto volvió a protagonizar una gran sesión de pretemporada en el tercer día de test de la Fórmula 1 a bordo de su Alpine y concluyó en la cuarta posición en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la referencia en Montmeló la marcó el italiano Andrea “Kimi” Antonelli, corredor de Mercedes, con un tiempo de 1:17.362 en 91 vueltas.

En tanto, la segunda posición de las pruebas previas al comienzo de una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo la ocupó el británico George Russell, con un tiempo récord de 1:17.580, mientras que Lando Norris y su McLaren completaron el podio con 1:18.307.

Franco Colapinto, nacido en Pilar, finalizó en la cuarta ubicación con marca de 1:19.150 en 58 giros, dado que solo participó de la sesión matutina y luego le cedió el lugar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien terminó quinto (1:19.297).

En la misma línea, la jornada presenció tres banderas rojas tras los problemas técnicos de Nico Hülkenberg (Audi) y Oliver Bearman (Haas) en la mañana, mientras que Arvid Lindblad (Racing Bulls) sufrió el mismo inconveniente durante la tarde.

Las posiciones en Barcelona, con la gran actuación de Colapinto

  • Andrea Antonelli - 1:17.362 (91 vueltas)
  • George Russell - 1:17.580 (92 vueltas)
  • Lando Norris - 1:18.307 (74 vueltas)
  • Franco Colapinto - 1:19.150 (58v)
  • Pierre Gasly - 1:19.297 (65v)
  • Oliver Bearman - 1:19.314 (42v)
  • Arvid Lindblad - 1:19.420 (119v)
  • Nico Hulkenberg - 1:21.010 (68v)
