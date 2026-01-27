Fórmula 1: Isack Hadjar sufrió un fuerte accidente en Barcelona

Red Bull confirmó que Hadjar estaba bien tras estrellarse en la última curva del Circuit de Barcelona-Catalunya durante la pretemporada.

El accidente del francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó la segunda jornada de los test de Fórmula 1 en Barcelona, condicionada por la lluvia y con actividad limitada a solo dos equipos en pista.

El piloto francés de Red Bull protagonizó el incidente más relevante del día al estrellarse en la última hora contra las barreras del Circuit de Barcelona-Catalunya .

Hadjar, un contratiempo tras una gran prueba en Barcelona

Hadjar, que venía de firmar el mejor tiempo en la jornada inaugural, volvió a subirse al RB22 tras el receso del mediodía en un contexto complejo, con la pista húmeda y precipitaciones intermitentes.

A pesar de las condiciones adversas, el francés logró completar varias vueltas con neumáticos intermedios y de lluvia, compartiendo la pista únicamente con Ferrari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FormuMix/status/2016199632594833903&partner=&hide_thread=false Así quedó el auto de Hadjar tras irse de pista y pegarle a las barreras.

Piso mojado. Pasa.



Ahora… ¿se imaginan el escándalo global si esto le pasaba a Franco?

Portadas, análisis eternos y juicio inmediato. pic.twitter.com/MsDYzxTkhi — ColapintoF1AR (@FormuMix) January 27, 2026

Sin embargo, en el tramo final de la sesión, Hadjar perdió el control del monoplaza en la última curva del trazado y terminó impactando de espaldas contra la barrera Tecpro. El golpe provocó una bandera roja y obligó a detener la actividad, con daños visibles en la suspensión y el alerón trasero del Red Bull.

Desde la escudería austríaca confirmaron que el piloto se encuentra en buen estado físico, aunque el auto debió ser retirado en un camión de asistencia, dando por finalizado su trabajo del día.