El accidente del francés Isack Hadjar (Red Bull) marcó la segunda jornada de los test de Fórmula 1 en Barcelona, condicionada por la lluvia y con actividad limitada a solo dos equipos en pista.
Fórmula 1: Isack Hadjar sufrió un fuerte accidente en Barcelona
Red Bull confirmó que Hadjar estaba bien tras estrellarse en la última curva del Circuit de Barcelona-Catalunya durante la pretemporada.
Por Ovación
El piloto francés de Red Bull protagonizó el incidente más relevante del día al estrellarse en la última hora contra las barreras del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Hadjar, un contratiempo tras una gran prueba en Barcelona
Hadjar, que venía de firmar el mejor tiempo en la jornada inaugural, volvió a subirse al RB22 tras el receso del mediodía en un contexto complejo, con la pista húmeda y precipitaciones intermitentes.
A pesar de las condiciones adversas, el francés logró completar varias vueltas con neumáticos intermedios y de lluvia, compartiendo la pista únicamente con Ferrari.
Sin embargo, en el tramo final de la sesión, Hadjar perdió el control del monoplaza en la última curva del trazado y terminó impactando de espaldas contra la barrera Tecpro. El golpe provocó una bandera roja y obligó a detener la actividad, con daños visibles en la suspensión y el alerón trasero del Red Bull.
Desde la escudería austríaca confirmaron que el piloto se encuentra en buen estado físico, aunque el auto debió ser retirado en un camión de asistencia, dando por finalizado su trabajo del día.