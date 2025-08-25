Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez le ganó de visitante a Godoy Cruz y lo dejó comprometido con la permanencia

Vélez tuvo una sólida victoria como visitante y superó a Godoy Cruz por 2-0 por la 6 fecha del Torneo Clausura. VIDEO

25 de agosto 2025 · 19:35hs
Vélez tuvo una sólida victoria como visitante frente a Godoy Cruz por 2-0 por la sexta fecha del Torneo Clausura. Supo aprovechar sus oportunidades y se mostró ordenado para golpear en los momentos justos, marcando sus dos goles en el primer tiempo. El primero en contra de Mateo Mendoza y el segundo de Maher Carrizo.

Por su parte el Tomba, pese a intentar reaccionar, no logró quebrar la resistencia de un equipo que fue más práctico y contundente. El partido se abrió de manera inesperada en el primer tiempo, cuando a los 23 minutos un infortunio de Mendoza derivó en un gol en contra que puso en ventaja a los de Liniers.

Apenas ocho minutos más tarde, Maher Carrizo amplió la diferencia con un impecable tiro libre al ángulo derecho, dejando sin chances a Franco Petroli y desatando la euforia del banco visitante. Ese segundo golpe fue determinante, ya que Vélez encontró tranquilidad y supo manejar el trámite a su favor.

La intensidad de los mendocinos chocó contra la solidez defensiva de Vélez, bien parado en el fondo y con un mediocampo combativo que no dejó espacios para la generación de juego clara.

En el complemento, la historia no cambió demasiado y Godoy Cruz intentó con variantes ofensivas, sumando a Martínez Dupuy y Yáñez, aunque la falta de precisión en los metros finales lo privó de descontar.

Vélez, por su parte, apostó a los cambios para refrescar piernas y tuvo chances de aumentar con Romero, Bouzat y Santos, pero el marcador ya no se movería.

Con este triunfo, Vélez se llevó tres puntos importantes de Mendoza, dejando una imagen convincente de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando en lo más alto de la tabla de la Zona B.

Godoy Cruz, en cambio, se fue preocupado por la falta de eficacia y por errores puntuales que terminaron marcando la diferencia en el resultado, sumado a que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y en el certamen nacional sigue sin ganar con tres unidades en el fondo de la tabla, producto de tres empates.

Formaciones de Godoy Cruz y Vélez

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Segundo Morán, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez, Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Maher Carrizo, Tomás Galván, Agustín Bouzat, Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Goles en el primer tiempo: 23m Mateo Mendoza (e/c) (VS), 31m Maher Carrizo (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Maximiliano Porcel por Agustín Auzmendi (GC), Luca Martinez Dupuy por Facundo Altamira (GD), Walter Montoya por Vicente Poggi (GC), 18m Matías Pellegrini por Tomás Galván (VS), Tobías Andrada por Claudio Baeza (VS), 27m Bastián Yáñez por Nicolás Fernández (GC), 29m Manuel Lanzini por Maher Carrizo (VS), 30m Lucas Arce por Leonardo Jara (GC), 38m Agustin Lagos por Jano Gordon (VS), Michael Santos por Braian Romero (VS).

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Edgardo Zamora.

