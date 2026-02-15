Comenzaron los octavos de final de la Copa Federación

Por los octavos de final de la Copa Federación, El Quillá se impuso a Central San Javier por 2 a 1. Este domingo se presentan Sportivo Guadalupe y Ciclón Racing.

La participación de los representantes de la Liga Santafesina en los octavos de final de la Copa Federación fue satisfactoria, ya que Náutico El Quillá comenzó su faena con una victoria en condición de visitante. Por su parte, en la presente jornada, harán su presentación Ciclón Racing en el departamento Las Colonias, y en el estadio Eladio Romero Rosso, Sportivo Guadalupe lo hará ante un elenco esperancino.

En el Coliseo de la Costa, Náutico El Quillá se impuso por 2 a 1 Central San Javier con el arbitraje de Nicolás Ojeda de la Liga Reconquístense. Nicolás Cometto y Gastón Losa fueron los autores de los goles para el Tiburón del parque Belgrano, y Joaquín Saborido, consiguió atajar un penal a Matías Olmos. Para el conjunto sanjavierino Mateo Pascual fue el autor del descuento. La próxima semana, el equipo de Puni Gianastacio visitará a El Quillá para definir la serie.

Ya el domingo, en el estadio Batistín Salvetti y desde las 5 de la tarde, Ciclón Racing se medirá ante Juventud Unida de Humboldt, encuentro que será dirigido por terna arbitral de la Liga Rafaelina: Leandro Aragno oficiará como máxima autoridad y lo secundarán Lautaro Singer y Fernando Rodríguez.

El mismo día y a la misma hora pero en el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe será anfitrión de Unión Arroyo Seco, partido que contará con arbitraje de la Liga Esperancina: Sebastián Medina se encargará de impartir justicia y sus jueces de línea serán Maximiliano Crucci y Daniel Alarcón.