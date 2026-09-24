Suramericanos: qué competencias se podrán ver este jueves 24 de septiembre

La jornada tendrá semifinales, finales y definiciones en distintas disciplinas. Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná concentrarán una extensa programación que incluirá tenis, atletismo, canotaje, pádel, ráquetbol y deportes de conjunto.

El atletismo tendrá una nueva jornada de pruebas en el CARD Pedro A. Candioti.

Los Juegos Suramericanos 2026 continúan este jueves con una nueva jornada de competencias en distintas sedes. La actividad comenzará a las 9 y se extenderá hasta la noche, con atletismo, escalada, balonmano y canotaje en Santa Fe; pádel en Rafaela; sóftbol en Paraná; y una amplia programación de deportes de raqueta, polo acuático, tiro con arco, karate y taekwondo en Rosario.

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR del Fan Fest, y se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo de cada escenario.

Atletismo, escalada y handball protagonistas en los Suramericanos de Santa Fe

El atletismo tendrá una nueva jornada en el CARD, con actividad desde las 9. El programa incluye pruebas de heptatlón, finales de 800 metros, 5.000 metros, salto en largo, 400 metros con vallas, salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y 200 metros. Desde las 18 se concentrará buena parte de las definiciones de la jornada, que cerrará a las 19:40 con el relevo 4x400 mixto.

La escalada de velocidad se llevará a cabo en el polo deportivo junto al ISEF de Santa Fe.

La escalada velocidad, en el ISEF 27, comenzará a las 10:50 con la clasificación femenina y masculina. A las 11:15 se disputarán las finales y a las 12 será la premiación. El cronograma advierte que esta programación puede modificarse por cuestiones climáticas.

En el Invencible Santa Fe, el balonmano masculino tendrá tres partidos: Chile-Uruguay a las 14:30; Paraguay-Brasil a las 17; y Argentina-Perú a las 19:30.

El canotaje slalom en el parque del Sur está sujeto a las condiciones climáticas.

En la Laguna Setúbal, el canotaje de velocidad queda sujeto a reprogramación por cuestiones climáticas.

El canotaje slalom, en el Lago del Sur, tendrá una extensa jornada de finales desde las 9. Las distintas instancias de K1 y C1, femeninas y masculinas, se desarrollarán hasta las 11, con finales de bronce y oro en primeras y segundas mangas.

Paraná

El sóftbol tendrá actividad en el Estadio Mundialista, con programación desde las 11:35. El cronograma contempla Curazao-KT T masculino a las 11:35, Curazao-KT T femenino a las 12:20 y K1-C1/T1 masculino a las 14:20.

Rafaela

El pádel tendrá una jornada de semifinales en la Sede Rafaela. La rama femenina jugará sus dos cruces a las 11 y 13, mientras que las semifinales masculinas serán a las 15 y 17.

Rosario

Rosario tendrá una de las agendas más extensas del día. El voleibol indoor masculino, en el Estadio Claudio Newell's, tendrá partidos a las 10, 15 y 19.

El ráquetbol, en ISEF 11, comenzará a las 9 con las semifinales individuales masculina y femenina. A las 10:30 y 11:15 serán las semifinales de dobles masculino y femenino, respectivamente, mientras que a las 12:45 se disputará la semifinal de dobles mixtos. Por la tarde llegarán las definiciones: finales individuales desde las 14:15 y finales de dobles desde las 15:45, con el dobles mixto previsto para las 18.

El frontón y el frontball, en el Neumático Nacional, tendrán actividad desde las 9:30, con cruces por el bronce y finales en las ramas femenina y masculina. En la pelota goma trinquete, en el Club GER, también habrá definiciones durante la jornada.

El bádminton, en ISEF 11, comenzará a las 9 con los partidos de individuales y dobles correspondientes a octavos y cuartos de final. Los dobles mixtos tendrán actividad desde las 12 aproximadamente.

En esquí acuático, se disputarán desde las 12 las instancias correspondientes al salto final del segundo equipo de competencia y habrá una nueva ronda desde las 13:30.

El squash, en Rural Nave C, tendrá desde las 9 los cuartos de final de equipos masculino y femenino y la final de dobles mixtos. Por la tarde continuarán las definiciones de dobles, con la final femenina a las 19:45 y la masculina a las 20.

El tenis, en el Old Hipódromo, comenzará a las 10 con los cuartos de final individuales. En la rama femenina jugarán Fernanda Labraña-Luci­ana Moyano y, más tarde, Sachia Vickery-Antonia Vergara, Dana Guzmán-Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi-Jimar Gerald. En el cuadro masculino se enfrentarán Luciano Ambrogi-Francisco Llanes, Nicolás Villalón-Juan La Serna, John Echeverria-Luis Nakamine y Lautaro Midón-Enzo Camargo.

Las semifinales de dobles masculino comenzarán no antes de las 14:30, mientras que las de dobles femenino y mixto están previstas desde las 16. Una de las semifinales de dobles mixto figura con horario a confirmar.

También habrá una jornada completa de tenis de mesa en el Gimnasio Salvador Bonilla del Club Provincial, con actividad de 10 a 12, de 12:30 a 16, de 16 a 18 y de 18 a 20.

En el Centro Acuático, el polo acuático tendrá partidos desde las 12:30. Brasil y Argentina se enfrentarán en femenino; luego jugarán Colombia-Colombia? No: Colombia-Perú a las 13:30, Uruguay-Chile a las 15, Chile-Brasil a las 16:30, Perú-Colombia a las 18 y Uruguay-Argentina a las 19:30.

El tiro con arco, en el Hipódromo, tendrá actividad desde las 11 con las rondas de recurvo femenino y compuesto masculino. Por la tarde continuarán las rondas de compuesto femenino y recurvo masculino hasta las 17:55.

El karate, en Invencible Rosario, tendrá Round Robin desde las 9 y nuevas instancias desde las 14.

Finalmente, el taekwondo, en Rural Nave B, tendrá competencia de 10 a 13:30 y de 15 a 18:30.