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Santa Fe se prepara para el cierre de los Juegos Suramericanos 2026

Virginia Coudannes brindará este jueves una conferencia de prensa para anticipar detalles de la ceremonia que pondrá punto final a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Será a las 8.30 en el Centro de Prensa del CARD.

24 de septiembre 2026 · 07:40hs
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Santa Fe se prepara para el cierre de los Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan sus últimas jornadas y la organización ya tiene la mirada puesta en la ceremonia que marcará el cierre de una competencia que reunió a delegaciones de distintos países en la provincia.

En ese marco, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, ofrecerá este jueves 24 de septiembre una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el acto de clausura.

La convocatoria para los medios será a las 8.30, en el Centro de Prensa del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.

El cierre de los Suramericanos será el sábado en la capital provincial

La ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos 2026 está programada para el próximo sábado 26 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.

Durante la conferencia, Coudannes brindará precisiones sobre la propuesta prevista para despedir oficialmente la competencia y sobre los aspectos organizativos del evento.

La actividad con los medios se desarrollará bajo el siguiente cronograma: jueves 24 de septiembre, a las 8.30, en el Centro de Prensa del CARD, en la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe Suramericanos Virginia Coudannes
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