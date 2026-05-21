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La Selección Argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Mundial

El sorteo realizado en Zúrich, determinó que la Selección Argentina Sub 17 integrará el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y el segundo representante de África

21 de mayo 2026 · 17:18hs
La Selección Argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Mundial

La Selección Argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para el próximo Mundial. El sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA, en Zúrich, determinó que el conjunto albiceleste integrará el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y el segundo representante de África, que todavía debe definirse en la Copa Africana de Naciones Sub 17.

El Mundial Sub 17 se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026, y contará con la participación de 48 selecciones que buscarán quedarse con el título. Será una edición histórica por la ampliación del torneo, que pasará a tener 12 grupos de cuatro equipos.

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La Selecci&oacute;n Argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Mundial

La Selección Argentina Sub 17 ya conoce a sus rivales para el Mundial

Argentina consiguió su clasificación tras una destacada actuación en el último Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay. El equipo nacional alcanzó la final del certamen, aunque cayó en el partido decisivo frente a Colombia, resultado que le permitió finalizar en el segundo puesto del torneo continental.

Lo que falta para tener todo listo para el Mundial Sub 17

Todavía restan definirse algunas plazas para el Mundial. La Copa Asiática Sub 17 de la AFC se desarrolla en Arabia Saudita entre el 5 y el 22 de mayo y otorgará nueve cupos, incluyendo el del anfitrión Catar. En tanto, la Copa Africana de Naciones Sub-17 se disputa en Marruecos desde el 13 de mayo hasta el 2 de junio y entregará diez plazas para el certamen.

El formato del Mundial establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros. Desde esa instancia, el campeonato continuará bajo eliminación directa hasta definir al nuevo campeón del mundo.

Selección Argentina Mundial sorteo
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