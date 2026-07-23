El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1. Este Gran Premio se lleva a cabo en el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros.
Colapinto buscará extender su gran momento en el GP de Hungría
El argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
La actividad comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos, que tendrán una duración de una hora cada una. La práctica libre 1 está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la práctica libre 2 será a las 12 del mediodía.
El día siguiente, el sábado, la acción comenzará muy temprano ya que a las 7:30 de la mañana se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos, donde los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.
Finalmente, la carrera del Gran Premio de Hungría está programada para el domingo a las 10 de la mañana.
Colapinto llega a este Gran Premio con la confianza en alza, ya que viene de protagonizar muy buenas actuaciones en los GP de Gran Bretaña y Bélgica, donde sumó puntos en ambas fechas al finalizar noveno y décimo, respectivamente.
En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de conseguir la victoria en Bélgica para llegar a los 204 puntos y así sacarle 45 a su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).
El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también británico Lando Norris (McLaren), con 154, 126 y 103 puntos, respectivamente.
El cronograma y horarios del GP de Hungría
Viernes 24/7:
Práctica libre 1 a las 8:30
Práctica libre 2 a las 12
Sábado 25/7:
Práctica libre 3 a las 7:30
Clasificación a las 11
Domingo 26/7:
Carrera a las 10