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Colapinto buscará extender su gran momento en el GP de Hungría

El argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

23 de julio 2026 · 15:02hs
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Colapinto buscará extender su gran momento en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1. Este Gran Premio se lleva a cabo en el Hungaroring, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 4,381 kilómetros.

La actividad comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos, que tendrán una duración de una hora cada una. La práctica libre 1 está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la práctica libre 2 será a las 12 del mediodía.

El día siguiente, el sábado, la acción comenzará muy temprano ya que a las 7:30 de la mañana se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos, donde los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Hungría está programada para el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio con la confianza en alza, ya que viene de protagonizar muy buenas actuaciones en los GP de Gran Bretaña y Bélgica, donde sumó puntos en ambas fechas al finalizar noveno y décimo, respectivamente.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que viene de conseguir la victoria en Bélgica para llegar a los 204 puntos y así sacarle 45 a su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El top 5 lo completan el británico George Russell (Mercedes), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también británico Lando Norris (McLaren), con 154, 126 y 103 puntos, respectivamente.

El cronograma y horarios del GP de Hungría

Viernes 24/7:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 25/7:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 26/7:

Carrera a las 10

Colapinto Hungría Fórmula 1
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