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Franco Colapinto pone primera en el GP de Japón

La primera sesión de entrenamientos donde participará Franco Colapinto en el GP de Japón está programada para las 23:30 y se extenderá durante una hora.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 07:36hs
Franco Colapinto pone primera en el GP de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto participará este jueves por la noche en la primera práctica libre del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1, donde buscará continuar con su buen momento luego del punto que consiguió en China.

La primera sesión de entrenamientos está programada para las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante una hora.

La actividad en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros, continuará con la segunda práctica libre, que iniciará a las 3 de la madrugada del viernes.

Luego de un sufrido inicio de temporada en Australia, Colapinto pudo reponerse para redondear una de las mejores carreras desde que está en la Fórmula 1 durante el GP de China, donde demostró una gran templanza para reponerse de todas las adversidades y así finalizar en el 10° puesto y sumar su primer punto en Alpine.

Incluso pudo haber finalizado mucho más adelante en caso de que no se hubiera dado el safety car en las primeras vueltas que benefició a prácticamente todos menos a él y el choque con el francés Esteban Ocon (Haas), quien quiso adelantarlo en un sector donde no tenía espacio para hacerlo.

Luego de dos fechas, el campeonato de Fórmula 1 tiene como líder al británico George Russell, de Mercedes, quien tiene 51 puntos y le saca cuatro a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Más abajo están los pilotos de Ferrari, que son el monegasco Charles Leclerc y el británico y múltiple campeón de la categoría Lewis Hamilton.

Los horarios del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

  • Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

  • Práctica libre 2 a las 3
  • Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

  • Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

  • Carrera a las 2
Franco Colapinto Japón Fórmula 1
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