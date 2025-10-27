Fulminante para Gimnasia (J): la AFA le dio el partido ganado 3-0 a Deportivo Madryn

La AFA resolvió darle por ganado 3-0 a Deportivo Madryn en la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional ante Gimnasia (J)

El Tribunal de Disciplina de la AFA falló este lunes a favor de Deportivo Madryn y le otorgó la victoria por 3-0 ante Gimnasia (J) en el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, luego de los incidentes que derivaron en la suspensión en el estadio 23 de Agosto.

Con este resultado, el Depor llega a la revancha con un colchón cómodo. La vuelta se jugará el domingo 2 de noviembre, a las 16, en el estadio Abel Sastre, y allí el equipo dirigido por Leandro Gracián buscará sellar su pase a las semifinales. Gimnasia (J), por su parte, deberá protagonizar una verdadera hazaña para darle vuelta al marcador global. Debe imponerse por cuatro goles, ya que el elenco del Sur tiene, encima, ventaja deportiva.

Vale recordar que el Lobo ganaba 1-0 y por esta situación pasó a perderlo por goleada en los escritorios. Un saldo carísimo cuando el premio es justo pelear por el ascenso.

El duelo promete un gran marco de público, con los hinchas aurinegros ilusionados con avanzar en el camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Cada detalle será clave en un partido donde Deportivo Madryn buscará administrar su ventaja y Gimnasia intentar revertir la situación.

Así es el fallo de AFA por Gimnasia (J)-Deportivo Madryn