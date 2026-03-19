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Se realizó el lanzamiento del XXVI° Torneo Regional del Litoral en Rosario

El Regional del Litoral dará comienzo el sábado 21 de marzo con la novedad de solamente dos niveles: Top 10 y Segunda División. Contará con la participación de 22 clubes

Ovación

Por Ovación

19 de marzo 2026 · 11:34hs
En el auditorio del Banco Macro de Rosario

En el auditorio del Banco Macro de Rosario, se lanzó el Torneo Regional del Litoral 2026.

Se viene el kick off de la XXVI° edición del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión de Rugby de Rosario, y la Unión Entrerriana de Rugby, y que dará comienzo el próximo sábado 21. Por ello, fue lanzado en el auditorio del Banco Macro, en la ciudad de Rosario, la competencia interuniones, que vendrá formato remozado, ya que solamente habrá dos estamentos: Top 10 y Segunda División.

Se lanzó el Regional del Litoral en Rosario

Con la participación de 22 clubes el certamen más importante del interior del país comenzará este sábado 21 de marzo. El acto oficial de presentación se realizó en el auditorio del Banco Macro con la presencia de dirigentes y capitanes. El rugby de la región puso en marcha su cuenta regresiva.

En un concurrido evento realizado en el auditorio del Banco Macro, se presentó oficialmente la 26° edición del Torneo Regional del Litoral (TRL). El certamen, que reúne a los mejores equipos de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, comenzará su actividad este sábado 21 de marzo buscando al nuevo dueño de la Copa Banco Macro. La presentación contó con la presencia de los presidentes de las tres uniones, el Comité Ejecutivo del TRL, representantes de los sponsors y los capitanes de los 22 clubes que integran los niveles de Primera y Segunda División.

Alejandro García, flamante presidente del Comité Ejecutivo del Litoral, destacó el valor simbólico de la competencia: "El TRL es un ejemplo de federalismo donde las cuestiones locales se dejan a un lado para unificar un proyecto común. Es el torneo más importante del interior del país y nuestro orgullo es conservarlo". Asimismo, hizo especial énfasis en la seguridad y el respeto: "La seguridad del jugador no es negociable y el comportamiento fuera de la cancha es responsabilidad de todos los dirigentes y el público".

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El certamen interuniones se pondr&aacute; en marcha el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 21 con la participaci&oacute;n de 22 clubes.

El certamen interuniones se pondrá en marcha el próximo sábado 21 con la participación de 22 clubes.

Por su parte, Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, celebró la expansión del torneo: "Este año tenemos una nueva frutilla para festejar: la incorporación de Capibara al sistema de la región". En sintonía, Martín Cipriani, máximo directivo de la Unión Entrerriana aprovechó para reconocer una labor clave: "Quiero destacar la tarea de los árbitros, fundamental para que podamos disfrutar del rugby cada fin de semana".

Como anfitrión del evento, Pablo Cáceres, gerente regional de Banco Macro, reafirmó el compromiso de la entidad: "Acompañamos a casi 90 clubes amateurs. Sin clubes y sin jugadores no existe el desarrollo, por eso apostamos a sponsorear el torneo del interior más importante que existe".

El Clásico Entrerriano como plato fuerte. La acción comenzará este sábado 21 de marzo con 18 fechas por delante antes de llegar a los playoffs. El partido destacado de la jornada inaugural será el clásico de Paraná entre Rowing y Estudiantes, que se transmitirá en vivo a las 17:00 hs a través de la pantalla de DirecTV. Por su parte, CRAI recibirá a Duendes en la autopista, y Santa Fe Rugby en Sauce Viejo al ascendido Universitario de Rosario.

Torneo Regional del Litoral Rosario
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