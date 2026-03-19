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Lionel Messi alcanzó los 900 goles, pero Inter Miami quedó eliminado

Lionel Messi convirtió en el empate entre Inter Miami y Nashville. El 10 llegó a los 900 goles oficiales, pero su equipo quedó afuera de la Concacaf Champions League

19 de marzo 2026 · 10:09hs
Lionel Messi llegó a los 900 goles.

Lionel Messi llegó a los 900 goles.

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi empató 1-1 con el Nashville y fue eliminado por gol de visitante en un partido que quedará en la historia al ser en el que el delantero convirtió su gol número 900 y que disputaron esta noche, en el Chase Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Messi llegó a los 900 goles

El “10” convirtió el primer gol del partido a los seis minutos de la primera parte, con un zurdazo bajo y cruzado que le permitió alcanzar un nuevo hito estadístico en su carrera, mientras que el atacante argentino Cristian Espinoza marcó cuando iban 28 minutos del complemento.

Con la derrota en el resultado global, el Inter Miami fue eliminado en los octavos de final, en la peor de sus tres participaciones en el certamen norteamericano: fue semifinalista el año pasado y había llegado a cuartos de final en 2024.La primera llegada del partido fue a los tres minutos, con un centro bajo desde la derecha de Lionel Messi que dejó libre al delantero Germán Berterame, aunque el cordobés nacionalizado mexicano le entregó la pelota en las manos al arquero Brian Schwanke.

El primer gol del partido llegó a los seis minutos, cuando Messi recibió un pase desde la izquierda del lateral Sergio Reguilon y cruzó un remate rasante, que pasó entre las piernas de un rival y abrió el marcador, siendo también el gol 900 de su carrera.

Embed - EL GOL 900 DE MESSI NO ALCANZÓ PARA AVANZAR A LOS CUARTOS | Inter Miami 1-1 Nashville | RESUMEN

A los 35 minutos, Messi filtró un pase hacia la derecha para la subida del extremo argentino Tadeo Allende, que quiso picar la pelota por encima del achique de Schwanke, quien sacó un buen manotazo para desviar el remate.

La primera llegada de la segunda parte se dio a los 11 minutos, con un centro de Messi desde el vértice izquierdo del área al punto penal, desde donde cabeceó Berterame, cuyo disparo fue a las manos del arquero Brian Schwake.

Diez minutos después, el mediocampista Hany Mukhtar recibió un pase filtrado para quedar mano a mano ante el arquero Dayne St. Clair, a quien encaró aunque su remate se fue alto, por encima del travesaño.

La visita empató a los 28 minutos del complemento, con un remate de volea del delantero Cristian Espinoza desde el costado derecho del área grande.

Lionel Mess goles Inter Miami
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