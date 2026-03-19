Sorteo de la Copa Sudamericana, uno a uno, todos los detalles

El segundo certamen en importancia del continente define su hoja de ruta con una presencia argentina de alto impacto

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Libertadores, iniciando puntualmente a las 20:00. La transmisión para nuestro país podrá seguirse en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSports. Conocé todos los detalles.

La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años, el conjunto de Núñez —ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet— asoma como el gran favorito y cabeza de serie.

Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Para estos últimos, el desafío no será solo futbolístico sino de infraestructura y logística, enfrentando a gigantes brasileños como Atlético Mineiro o Santos en una competencia que, debido al Mundial de mediados de año, comprimirá su calendario de grupos entre abril y mayo, exigiendo planteles largos y un rendimiento físico sin fisuras.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .