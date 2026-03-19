Uno Santa Fe | Ovación | Copa Sudamericana

Sorteo de la Copa Sudamericana, uno a uno, todos los detalles

El segundo certamen en importancia del continente define su hoja de ruta con una presencia argentina de alto impacto

19 de marzo 2026 · 11:58hs
Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana.

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El evento se desarrollará en conjunto con el de la Libertadores, iniciando puntualmente a las 20:00. La transmisión para nuestro país podrá seguirse en vivo a través de las señales de TNT Sports Premium, ESPN y DSports. Conocé todos los detalles.

Se sortea la Copa Sudamericana

La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años, el conjunto de Núñez —ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet— asoma como el gran favorito y cabeza de serie.

Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central.

Para estos últimos, el desafío no será solo futbolístico sino de infraestructura y logística, enfrentando a gigantes brasileños como Atlético Mineiro o Santos en una competencia que, debido al Mundial de mediados de año, comprimirá su calendario de grupos entre abril y mayo, exigiendo planteles largos y un rendimiento físico sin fisuras.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Tigre (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

Bombo 3: Audaz Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

Bombo 4: Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Juventud de Las Piedras (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O'Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER) .

Copa Sudamericana sorteo equipos
Noticias relacionadas
iran ejecuto a un luchador de su seleccion en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

komar critico al gobierno de milei por la dictadura: es negacionista

Komar criticó al gobierno de Milei por la dictadura: "Es negacionista"

san lorenzo define dt: palermo o guede, a horas del anuncio oficial

San Lorenzo define DT: Palermo o Guede, a horas del anuncio oficial

sorteo de la libertadores 2026: hora, tv y como quedaron los bombos

Sorteo de la Libertadores 2026: hora, TV y cómo quedaron los bombos

Lo último

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Último Momento
Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Gas natural para el norte de la ciudad: el Concejo autorizó el terreno para la planta reguladora de la Cooperativa Setúbal

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Irán ejecutó a un luchador de su selección en medio de denuncias por torturas

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Patrimonio y fe: el casco histórico de Santa Fe suma formalmente su segundo cementerio monacal

Ovación
El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

El plantel de Colón hizo fútbol y Ezequiel Medrán dispuso de una variante

No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado

"No quiero privilegios por haber sido campeón en Colón, ni tampoco vivir del pasado"

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Palacios se mostró contento por el presente de Unión y molesto por los arbitrajes

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García