Sorteo de la Copa Libertadores: uno por uno, todos los detalles

El sueño continental se pone en marcha con el destino de los 32 equipos sobre la mesa de Luque. Enterate de los detalles del sorteo de una nueva edición por La Gloria Eterna

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que contará con la presencia de seis equipos argentinos, se sorteará este jueves en la sede de Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

De los seis clasificados, Rosario Central y Boca se metieron por su ubicación en la tabla anual en 2025, mientras que Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia y Lanús lo hicieron por sus respectivos títulos en el Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Esta edición marcará el regreso de Boca a la Copa Libertadores luego de tres años. La última vez que el “Xeneize” dijo presente en la fase de grupos de esta competición fue en 2023, cuando alcanzó la final y cayó en tiempo suplementario frente a Fluminense de Brasil.

Los dirigidos por Claudio Úbeda atraviesan un momento muy complicado y la continuidad de su director técnico pende de un hilo.

Rosario Central, por su parte, llega como uno de los equipos más polémicos del fútbol argentino, principalmente después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconociera el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual.

Sin embargo, y pese a su buen nivel, al “Canalla” le cuesta horrores competir hasta las instancias finales cuando se juega dentro de la cancha.

El otro equipo argentino que apunta a dar pelea en esta Copa Libertadores es Estudiantes de La Plata, que viene de ganar el Torneo Clausura tras una definición apasionante en la final ante Racing.

El “Pincha” llegó hasta los cuartos de final el año pasado, donde cayó por penales frente a Flamengo de Brasil, que luego sería el campeón.

Además, Lanús llega con la confianza por las nubes después de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, derrotando en esta última por penales a Flamengo.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se afianzan cada vez más como un oponente durísimo para los equipos brasileños que dominan en el continente, por lo que no hay que descartar la posibilidad de que digan presente en instancias finales.

Por último aparecen Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza, que dieron las grandes sorpresas de 2025 al conquistar el Torneo Apertura y la Copa Argentina, por lo que dirán presente por primera vez en su historia en la Libertadores.

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).