Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Colón le ganó a Macabi por 64-61, en condición de visitante, en el marco de la fecha 12 de la A2 del Torneo Oficial.

El Colón de Fernando Quintana pudo sacar adelante un compromiso difícil en la ruta, donde venció a Macabi por 64-61 por la Zona A2 del Torneo Oficial, en el marco de la fecha 12. También festejaron: Kimberley, Regatas Coronda y Alumni.