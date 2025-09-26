Oficial A2: Colón superó a Macabi y se aleja en la vanguardia

Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Colón le ganó a Macabi por 64-61, en condición de visitante, en el marco de la fecha 12 de la A2 del Torneo Oficial.

26 de septiembre 2025 · 08:07hs
El Colón de Fernando Quintana pudo sacar adelante un compromiso difícil en la ruta, donde venció a Macabi por 64-61 por la Zona A2 del Torneo Oficial, en el marco de la fecha 12. También festejaron: Kimberley, Regatas Coronda y Alumni.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 12

Miércoles 24 de septiembre

Almagro B 68 (Bautista Ordoñez 14) - República del Oeste 52 (Ignacio Marchetti 13)

Jueves 25 de septiembre

Regatas Coronda 76 (Enzo Gauna 22) - Centenario 53 (Agustín Massarelli 9)

Macabi 61 (Pedro Cogliano 12) - Colón (SF) 64 (Emiliano Alvarez 13)

Kimberley 79 (Santino Chantiri 20) - CUST B 74 (Ignacio Guidi 23)

UNL 54 (Tomás Perezlindo 19) - Alumni 60 (Alvaro Motura 16) (en República del Oeste)

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Colón 21 (10-1); República del Oeste, Alumni y Regatas Coronda 19 (8-3); Almagro B 18 (7-4); Kimberley 17 (6-5); Macabi 16 (5-6); UNL y CUST B 14 (3-8); Santa Rosa 12 (2-8) y Centenario 11 (0-11)

Fuente: ASB

