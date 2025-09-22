Toda la programación semanal del Oficial Prefederal y la A2

Este martes se reanuda la competencia en el Oficial Prefederal y la A2 de la ASB, con una jornada que tendrá como protagonistas a los interzonales. El repaso

Este martes se reanuda la competencia en el Torneo Oficial Prefederal de la ASB , con una jornada que tendrá como protagonistas a los interzonales , una fecha siempre atractiva por la posibilidad de ver cruces poco habituales y medir fuerzas entre equipos de distintos grupos.

Uno de los partidos más esperados, el Clásico de San Justo, fue finalmente reprogramado y no se disputará esta semana. La decisión se tomó por cuestiones organizativas y logísticas, y aún resta confirmarse cuándo se jugará.

Además, en esta jornada se pondrá en marcha la segunda rueda de la categoría A2, donde los equipos comienzan a perfilarse en la lucha por el ascenso o la permanencia. Con la tabla ya más clara tras la primera vuelta, cada punto empieza a pesar el doble.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10

INTERZONALES

Martes 23 de septiembre

21.30 Rivadavia Juniors vs. Gimnasia

21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá

21.30 Banco Provincial vs. CUST A

Miércoles 24 de septiembre

21.30 Unión B vs. Unión A (por el canal de Youtube ASB)

Jueves 25 de septiembre

21.30 Alma Juniors vs. Almagro

Pasa a reprogramación

Sanjustino vs. Colón (SJ)

Posiciones - Zona A: Almagro A 17 (8-1); Unión B 15 (6-3); Sanjustino 14 (5-4); El Quillá 13 (4-5); CUST A 11 (2-7) y Rivadavia 11 (3-6)(-1)

Posiciones - Zona B: Gimnasia 17 (8-1); Alma Juniors 15 (6-3); Unión A 13 (4-5); Colón (SJ) y Banco 12 (3-6); Regatas (SF) 11 (2-7)

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 12

Jueves 25 de septiembre

21.30 Almagro B vs. República del Oeste

21.30 Regatas Coronda vs. Centenario

21.30 Macabi vs. Colón (SF)

21.30 Kimberley vs. CUST B

22.00 UNL vs. Alumni (en República del Oeste)

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Colón 19 (9-1); República del Oeste 18 (8-2); Alumni y Regatas Coronda 17 (7-3); Almagro B 16 (6-4); Kimberley y Macabi 15 (5-5); UNL y CUST B 13 (3-7); Santa Rosa 12 (2-8) y Centenario 10 (0-10)