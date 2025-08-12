Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

La FIFA combatirá en el mercado de pases el traspaso de jugadores entre clubes de un mismo propietario

La FIFA prohibirá el traspaso de jugadores entre clubes de un mismo holding empresarial, para brindar más estabilidad laboral de los futbolistas

12 de agosto 2025 · 07:52hs
La FIFA -Federación Internacional de Fútbol Asociado- anunció una modificación clave en su reglamento para combatir la creciente práctica de la multipropiedad en el fútbol profesional, pero en particular pensando en el bienestar de los deportistas profesionales y su estabilidad.

Desde ahora, quedarán prohibidos en el mercado de pases los traspasos de deportistas entre clubes que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, una estrategia que, en los últimos años, se había convertido en una vía recurrente para la rotación interna de plantillas dentro de grandes holdings deportivos.

La FIFA hará un cambio reglamentario anti-holding

Con esta disposición, el organismo presidido por Gianni Infantino apunta a tres objetivos centrales: evitar el acaparamiento de jugadores por parte de una misma estructura corporativa, fomentar contratos a largo plazo y garantizar una mayor estabilidad laboral para los futbolistas.

Además, busca impedir que los clubes de un mismo grupo utilicen su relación para realizar fichajes internos que les otorguen ventajas deportivas y económicas sobre el resto de competidores.

La medida complementa una restricción ya existente en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, cuyo artículo 10 limita a seis el número de futbolistas profesionales que un club puede ceder y recibir por temporada.

Intercambio de futbolistas de una misma empresa: caso Thiago Almada

Sin embargo, casos recientes como el del Eagle Football Club —propietario de Botafogo y Olympique de Lyon—, que fichó a Thiago Almada para luego moverlo internamente entre ambas instituciones, impulsaron a la FIFA a endurecer la normativa.

Entre los conglomerados más afectados figuran City Football Group, Grupo Pachuca, Red Bull y Eagle Football Club, todos con presencia en varias ligas y continentes.

Estas estructuras utilizaron durante años el flujo interno de jugadores como herramienta de optimización deportiva y financiera.

Incluso, la nueva regla se suma a otros impactos recientes: Crystal Palace, parte del Eagle Football Group y campeón de la Community Shield, quedó excluido de la Europa League debido a las normas UEFA sobre propiedad multiclub.

Con esta nueva disposición, la FIFA intenta marcar un límite claro en un terreno donde las fronteras deportivas y empresariales se volvían cada vez más difusas.

FIFA jugadores clubes
