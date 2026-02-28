Uno Santa Fe | El País | Irán

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

El gobierno de Javier Milei ratificó su apoyo incondicional de Argentina a la operación militar contra Irán

28 de febrero 2026 · 12:11hs
La madrugada de este sábado marcó un punto de no retorno en la geopolítica global. Bajo el nombre de Operación "Rugido de León" (Israel) y "Furia Épica" (Estados Unidos), fuerzas conjuntas lanzaron un ataque sobre puntos estratégicos en Irán, desatando una respuesta inmediata con misiles que hacen sonar las sirenas de alarma en Tel Aviv y Jerusalén.

La situación en Medio Oriente es crítica. El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha instado a la población de Teherán a abandonar la ciudad ante la inminencia de nuevos bombardeos. El cierre total de los espacios aéreos en cinco países ha dejado a miles de pasajeros varados, mientras que las principales aerolíneas del mundo han suspendido sus rutas hacia la región.

En el plano económico, el impacto es directo: el barril de petróleo ha iniciado una escalada que amenaza con superar los 100 USD, ante el temor de un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, el principal pulmón energético del planeta.

El respaldo total de Argentina

En sintonía con su política exterior, la Oficina del Presidente (OPRA) emitió un comunicado oficial donde expresa su "solidaridad y compromiso inclaudicable" con Israel y los Estados Unidos. El gobierno de Javier Milei calificó la ofensiva como una medida necesaria en defensa de la "civilización occidental" y recordó la responsabilidad de Irán en los atentados a la Embajada de Israel y la Amia en Argentina.

Este alineamiento geopolítico coloca a la Argentina como el principal aliado estratégico del eje Washington-Tel Aviv en América latina, reforzando la seguridad en fronteras y objetivos sensibles dentro del territorio nacional.

“La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del pais, asi como a la infraestructura crítica, y la comunidad judia, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional. En ese marco, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país", informaron en un comunicado.

