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El Kun Agüero sufrió una dura lesión en el Senior de Independiente y deberá ser operado

La Senior de Independiente oficializó la rotura del tendón de Aquiles de Sergio Agüero tras los estudios realizados.

Ovación

Por Ovación

31 de marzo 2026 · 10:07hs
El Kun Agüero sufrió una dura lesión en el Senior de Independiente y deberá ser operado

Sergio “Kun” Agüero se rompió el tendón de Aquiles durante un partido de fútbol y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. El ex jugador del ´Rojo´ tuvo que retirarse con ayuda de sus colegas tras sufrir un dicha lesión en un partido entre Independiente y River en el Senior.

La noticia fue difundida por la cuenta oficial del equipo de veteranos del club de Avellaneda: “Parte médico. Sergio Agüero se realizó estudios tras abandonar el campo de juego y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del tendón de Aquiles. ¡Fuerza Kun Agüero! ¡Te esperamos pronto! De parte de todo el equipo Senior".

La noticia que hizo oficial independiente de la lesión del Kun Agüero

El propio Agüero dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, tras realizarse una resonancia magnética, el diagnóstico confirmó la gravedad del cuadro: "Seguramente hay que operar, no queda otra". Además, agradeció el apoyo de sus compañeros y de los jugadores rivales que se solidarizaron tras el incidente.

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La lesión se produjo de forma fortuita cuando el delantero intentaba controlar un pase y cayó al césped sin que mediara contacto con un adversario.

Agüero Senior Independiente
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