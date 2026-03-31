Uno Santa Fe | Santa Fe | Mercado

El Mercado Norte modificará sus horarios a partir del 1 de abril

A partir del 1 de abril, el mercado ubicado en Santiago del Estero 3166 de la Santa Fe, modificará sus horarios por la temporada invernal

31 de marzo 2026 · 09:57hs
Mercado Norte.

Mercado Norte.

La Municipalidad de Santa Fe informa que desde este miércoles 1 de abril rigen los nuevos horarios de invierno en el Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166.

Embed

Los vecinos podrán realizar sus compras y disfrutar del lugar de los servicios del lugar de lunes a domingos, de 9 a 13. Mientras que por la tarde abrirá sus puertas de lunes a sábados de 16.30 a 20.30. Por otro lado, los sábados, domingos y feriados será de 8 a 15.

Horarios del Mercado Norte por el próximo feriado

Vale remarcar, que el jueves 2 y el viernes 3 de abril, feriados nacionales por la festividad religiosa de Semana Santa, abrirá sus puertas de 9 a 13.

En tanto, el sábado 4 y domingo 5 permanecerá abierto por la mañana de 9 a 13, y por la tarde de 16.30 a 20.30.

Mercado Santa Fe horarios feriado Semana Santa
Noticias relacionadas
Desde el 1 de abril se podrá bajar la nueva aplicación para utilizar el sistema de estacionamiento medido

Nuevo SEOM en Santa Fe: cómo descargar la app y acceder a $30.000 de crédito

Hospital de niños Orlando Alassia.

Cómo sigue el adolescente herido en el cuello en el tiroteo en la escuela

El mosquito del dengue

Dengue en Santa Fe: más de 1.100 casos notificados y un primer caso confirmado

El Cementerio Municipal de Santa Fe cambia sus horarios por la temporada de invierno

Desde abril, el Cementerio Municipal de Santa Fe modificará sus horarios de visita y servicios

Lo último

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Último Momento
Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Las apuestas de Madelón que no convencieron: pruebas sin impacto en el triunfo de Unión

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: No sabe que su mejor amigo falleció

Un sobreviviente del ataque que aún no conoce la verdad: "No sabe que su mejor amigo falleció"

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

El fiscal confirmó que el agresor seguirá alojado en Santa Fe y que aún no hay pruebas de bullying

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Ovación
Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

Boca derrotó a Villa Dora y semifinalista de la Liga Argentina Femenina

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

CRAI ya conoce su camino en el Torneo del Interior B

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Capibaras cayó ante Dogos y sumó la segunda derrota consecutiva

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires con un Road Show en Palermo

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Conmebol realizará un seminario del fútbol para formadores y dirigentes

Policiales
Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Un hombre con dos heridas de bala, una identidad dudosa y un secreto que salió a la luz en el hospital Cullen

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Robaron casi $5 millones en mercadería de una empresa de logística y la denuncia llegó 48 horas después

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná