El Mercado Norte modificará sus horarios a partir del 1 de abril

A partir del 1 de abril, el mercado ubicado en Santiago del Estero 3166 de la Santa Fe, modificará sus horarios por la temporada invernal

La Municipalidad de Santa Fe informa que desde este miércoles 1 de abril rigen los nuevos horarios de invierno en el Mercado Norte , ubicado en Santiago del Estero 3166 .

Los vecinos podrán realizar sus compras y disfrutar del lugar de los servicios del lugar de lunes a domingos, de 9 a 13. Mientras que por la tarde abrirá sus puertas de lunes a sábados de 16.30 a 20.30. Por otro lado, los sábados, domingos y feriados será de 8 a 15 .

Horarios del Mercado Norte por el próximo feriado

Vale remarcar, que el jueves 2 y el viernes 3 de abril, feriados nacionales por la festividad religiosa de Semana Santa, abrirá sus puertas de 9 a 13.

En tanto, el sábado 4 y domingo 5 permanecerá abierto por la mañana de 9 a 13, y por la tarde de 16.30 a 20.30.