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Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: comienza la inscripción para los feriantes que participen

La inscripción será en la Estación Belgrano entre el 7 y el 10 de abril. La feria en Guadalupe solo se realizará con emprendedores y gastronómicos locales

31 de marzo 2026 · 09:57hs
Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: comienza la inscripción para los feriantes que participen

Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: comienza la inscripción para los feriantes que participen

La ciudad de Santa Fe se prepara para la 127.ª Peregrinación Arquidiocesana a la Basílica de Guadalupe, los días 18 y 19 de abril. La Municipalidad recuerda que los artesanos se podrán registrar el 7 y 8 de abril, y los emprendedores de rubros varios, ambulantes y alimentos envasados lo podrán hacer el 9, en tanto los gastronómicos el 10.

La inscripción en la Estación Belgrano

La inscripción es de forma presencial, en la Estación Belgrano, Bulevar Gálvez 1150, de 8.30 a 12.

En esta edición, la feria se realizará íntegramente con emprendedores y gastronómicos de la ciudad para impulsar la economía local.

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Qué deben tener en cuenta los emprendedores

Los interesados deben concurrir con fotocopia del DNI y los requisitos por rubro que pueden consultar antes de las inscripciones al celular 342-5288543, de 8 a 13.

Luego de registrarse deberán abonar el Derecho a la Ocupación, que tiene diferentes montos según el sector y rubro de trabajo al que vayan a inscribirse. Posteriormente, se les asignará el lugar que van a disponer.

La peregrinación a Guadalupe

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra dos semanas después de Pascua. En esta ocasión, el sábado 18 de abril es la Fiesta litúrgica, en tanto el 19, tercer domingo de Pascua, se realiza la Peregrinación Anual.

El primer día la Basílica estará abierta de 7.30 a 24. En ese lapso se desarrollarán nueve misas, entre otras actividades tanto dentro como en la explanada del templo. El domingo se realizará la tradicional peregrinación que comenzará a las 6 desde Bulevar Gálvez y Marcial Cadioti. A las 15 se realizará la bajada de la imagen original de la Virgen desde el Camarín y luego la procesión y misa presidida por el el arzobispo Sergio Fenoy. Además se realizarán otras nueve misas durante la jornada.

Durante todo el fin de semana Cáritas recibirá alimentos no perecederos, pañales y ropa.

Un poco de historia

La veneración a Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Fe comenzó en el siglo XVIII cuando el sacerdote mercedario Miguel Sánchez colocó una una lámina de la Virgen, que había encuadrado en un marco de madera tallado, en su convento. Luego la imagen fue trasladada al oratorio de los Setúbal.

En 1779 Francisco Javier De La Rosa transformó aquel oratorio en una Capilla dedicada a la Virgen. En el primer año del siglo XX, el primer obispo de Santa Fe, Juan Agustín Boneo, convocó a la primera peregrinación a Guadalupe.

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