Gimnasia quiere estirar su levantada ante un golpeado Vélez

Gimnasia, que viene de ganar en el Monumental, recibirá desde las 17 a Vélez, que llega de caer como local ante Talleres, por el Torneo Clausura.

Gimnasia La Plata y Vélez chocan este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras que el “Fortín” se encuentra en zona de clasificación, el “Lobo” sueña con una victoria que lo deje con chances de meterse en playoffs en la última jornada.

Probables formaciones de Gimnasia La Plata vs Vélez

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Vélez: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.