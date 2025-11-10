Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia quiere estirar su levantada ante un golpeado Vélez

Gimnasia, que viene de ganar en el Monumental, recibirá desde las 17 a Vélez, que llega de caer como local ante Talleres, por el Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 06:54hs
Gimnasia quiere estirar su levantada ante un golpeado Vélez

Gimnasia La Plata y Vélez chocan este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras que el “Fortín” se encuentra en zona de clasificación, el “Lobo” sueña con una victoria que lo deje con chances de meterse en playoffs en la última jornada.

Probables formaciones de Gimnasia La Plata vs Vélez

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Vélez: Aún el entrenador no comunicó el posible once que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia Talleres Clausura
Noticias relacionadas
escandalo: fuertes incidentes en la asamblea en gimnasia de la plata

Escándalo: fuertes incidentes en la Asamblea en Gimnasia de La Plata

alianza y arroyo leyes forzaron desempates en semifinales en el promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

argentinos pretende levantar cabeza ante belgrano para sonar con la libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

central cordoba quiere quedar como escolta en su visita a independiente rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Lo último

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Último Momento
Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Colón vive su Día D: este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Ovación
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso