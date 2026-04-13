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Gimnasia (LP) derrotó en Junín a Sarmiento y se ilusiona con estar entre los clasificados

(Por la fecha 14 del Torneo Apertura, Gimnasia superó a Sarmiento de Junín con un tanto decisivo de Franco Torres en el final por 2-1

13 de abril 2026 · 19:28hs
Gimnasia (LP) derrotó en Junín a Sarmiento y se ilusiona con estar entre los clasificados

Gimnasia (LP) logró un triunfo clave este lunes ante Sarmiento en Junín por la fecha 14 del Torneo Apertura en la zona B y sigue en la pelea por clasificar a los playoffs, tras cortar una racha negativa y sumar tres puntos fundamentales como visitante. Se dio el debut de Ariel Pereyra como DT interino.

El Lobo había sido superior en el primer tiempo, donde controló las acciones y generó las situaciones más claras. Tras varios intentos, logró abrir el marcador a los 17 minutos con Agustín Auzmendi, quien empujó la pelota en el segundo palo luego de una jugada aérea iniciada por Nicolás Barros Schelotto.

Sin embargo, en el inicio del complemento el desarrollo cambió. Sarmiento salió con otra intensidad y alcanzó rápidamente el empate. Pablo Magnin anticipó en el área tras un envío punzante y puso el 1 a 1 antes de los 10 minutos del segundo tiempo.

Con el partido abierto y oportunidades para ambos lados, el tramo final fue de ida y vuelta. Gimnasia movió el banco en busca de mayor profundidad y encontró premio en los últimos minutos.

A los 43 del segundo tiempo, tras una desatención defensiva del local, Franco Torres tomó la pelota en la puerta del área y definió para sellar el 2 a 1 definitivo. El gol desató el festejo tripero y le dio forma a un triunfo clave. De esta manera, el conjunto dirigido interinamente por Ariel Pereyra cortó una racha de tres derrotas consecutivas y se ilusiona con meterse en la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura.

El resumen de Sarmiento y Gimnasia (LP)

Embed - EL LOBO PISÓ FUERTE EN JUNÍN Y SE LO GANÓ AL VERDE EN EL FINAL | Sarmiento 1-2 Gimnasia | RESUMEN

Gimnasia (LP) Sarmiento Apertura
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