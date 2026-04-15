Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

El zaguero Maizon Rodríguez, pieza clave de Unión, se suma a la agencia The Team, que maneja figuras internacionales y apuesta a potenciar su proyección

El presente de Maizon Rodríguez no pasa desapercibido. Su consolidación en Unión no solo lo posicionó como una pieza importante, sino que también empezó a generar movimientos fuera de la cancha. En los últimos días, dio un paso clave en su carrera: se incorporó a la agencia The Team .

Pasará a tener como representantes a Adrián Calviño y Cristian González. Según detalló AS Internacional, este cambio le permitirá al jugador “rodearse de un entorno competitivo y posicionarse de cara a los próximos desafíos”, en un momento donde su evolución futbolística está en pleno ascenso.

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No es un dato menor el peso de la agencia. The Team trabaja con nombres de talla internacional como Federico Valverde, lo que marca el nivel de exposición y proyección al que ahora accede Rodríguez.

Estudiantes Unión Maizon Rodríguez Maizon Rodríguez, pieza clave de Unión, tiene nuevos representantes. Prensa Unión

Maizon Rodríguez, indiscutido en Unión y con nuevos agentes

El defensor, de apenas 22 años, logró afianzarse rápidamente desde que sumó sus primeros minutos en el Tate. Con actuaciones sólidas, personalidad y regularidad, se ganó un lugar y empezó a despertar el interés de distintos actores del mercado.

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En ese contexto, Unión —que posee el 60% de su ficha— sigue de cerca cada paso, sabiendo que el crecimiento del jugador puede transformarse en una oportunidad importante a futuro. Por lo pronto, Rodríguez continúa enfocado en el día a día, pero su nombre ya empieza a moverse en otro plano. Y la pregunta empieza a instalarse sola: ¿será este el inicio del salto grande?