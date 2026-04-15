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Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

El zaguero Maizon Rodríguez, pieza clave de Unión, se suma a la agencia The Team, que maneja figuras internacionales y apuesta a potenciar su proyección

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 20:03hs
Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

UNO Santa Fe | José Busiemi

El presente de Maizon Rodríguez no pasa desapercibido. Su consolidación en Unión no solo lo posicionó como una pieza importante, sino que también empezó a generar movimientos fuera de la cancha. En los últimos días, dio un paso clave en su carrera: se incorporó a la agencia The Team.

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Pasará a tener como representantes a Adrián Calviño y Cristian González. Según detalló AS Internacional, este cambio le permitirá al jugador “rodearse de un entorno competitivo y posicionarse de cara a los próximos desafíos”, en un momento donde su evolución futbolística está en pleno ascenso.

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No es un dato menor el peso de la agencia. The Team trabaja con nombres de talla internacional como Federico Valverde, lo que marca el nivel de exposición y proyección al que ahora accede Rodríguez.

Estudiantes Unión Maizon Rodríguez
Maizon Rodríguez, pieza clave de Unión, tiene nuevos representantes.

Maizon Rodríguez, pieza clave de Unión, tiene nuevos representantes.

Maizon Rodríguez, indiscutido en Unión y con nuevos agentes

El defensor, de apenas 22 años, logró afianzarse rápidamente desde que sumó sus primeros minutos en el Tate. Con actuaciones sólidas, personalidad y regularidad, se ganó un lugar y empezó a despertar el interés de distintos actores del mercado.

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En ese contexto, Unión —que posee el 60% de su ficha— sigue de cerca cada paso, sabiendo que el crecimiento del jugador puede transformarse en una oportunidad importante a futuro. Por lo pronto, Rodríguez continúa enfocado en el día a día, pero su nombre ya empieza a moverse en otro plano. Y la pregunta empieza a instalarse sola: ¿será este el inicio del salto grande?

Unión Maizon Rodríguez Agencia
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