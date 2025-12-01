Gimnasia (LP) eliminó a Barracas Central y habrá clásico en las semifinales del Clausura

Gimnasia (LP) superó a Barracas Central por 2-0 en los cuartos de final del Clausura y enfrentará a Estudiantes en la siguiente instancia

Gimnasia (LP) superó a Barracas Central por 2-0 en los cuartos de final del Torneo Clausura y enfrentará a su clásico rival, Estudiantes, en la siguiente instancia. Los goles del encuentro los marcaron Manuel Panaro a los 21' del primer tiempo y Franco Torres a los 48' del complemento.

Gimnasia empezó dominando el partido con claridad. Desde los primeros minutos el Lobo marcó el ritmo y generó las primeras ocasiones: Merlo avisó con un cabezazo, Pintado remató desde afuera y Silva Torrejon exigió a Miño en una jugada que casi termina en gol.

El dominio se cristalizó a los 21 minutos cuando una gran acción colectiva por la derecha culminó con la asistencia de Merlo para que Manuel Panaro estableciera el 1-0, tanto que fue revisado y convalidado por el VAR.

Barracas reaccionó y tuvo su mejor pasaje hacia el final del primer tiempo, acumulando chances claras para empatar. Primero Bruera se encontró con una doble salvada heroica de Insfrán y del palo; luego Tapia probó desde afuera y más tarde Bruera volvió a cabecear, otra vez detenido por el arquero.

A pesar del asedio, Gimnasia resistió esos minutos y se fue al descanso con la ventaja mínima, apoyado en la solidez de su arquero y en la efectividad en los metros finales.

En el segundo tiempo el local salió decidido a buscar la igualdad y volvió a poner en aprietos al Lobo. Bruera y Candia encabezaron la ofensiva de Barracas: primero un cabezazo que Insfrán controló abajo, luego un tiro libre de Candia que dio en el travesaño y más tarde un testazo de Porra que el arquero contuvo sobre la línea, en una ráfaga que pudo haber cambiado el partido.

Gimnasia pasó un largo tramo sin la pelota, replegado y cortando el ritmo con faltas, mientras los ingresos de Castro, Briasco y Franco Torres le dieron aire al equipo.

La tensión se mantuvo hasta el final, con Barracas empujando y llenando de centros el área visitante, pero Gimnasia liquidó el pleito en tiempo agregado: a los 48 minutos Franco Torres aprovechó una contra, eludió a Miño y definió para sentenciar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Gimnasia se medirá ante Estudiantes de La Plata, su clásico rival, en las semifinales en busca de la final del certamen, un nuevo campeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.

Embed - EL LOBO VENCIÓ AL GUAPO Y HABRÁ CLÁSICO PLATENSE EN SEMIS | Barracas Central 0-2 Gimnasia | RESUMEN

Formaciones de Barracas Central y Gimnasia

Cambios en el segundo tiempo: 0m Jhonatan Candia por Siro Rosane (B), Dardo Miloc por Iván Tapia (B), 17m Manuel Duarte por Rafael Barrios (B), 21m Franco Torres por Jeremías Merlo (G), 30m Lucas Castro por Bautista Merlini (G), Norberto Briasco por Manuel Panaro (G), 38m Nahuel Barrios por Ignacio Tapia (B), Maximiliano Puig por Nicolas Capraro (B), 46m Germán Conti por Marcelo Torres (G), Fabricio Corbalan por Juan Pintado (G).

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Siro Rosane, Iván Tapia; Tomás Porra, Ignacio Tapia; Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Bautista Merlini; Jeremías Merlo, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Gol en el primer tiempo: 21m Manuel Panaro (G).

Gol en el segundo tiempo: 48m Franco Torres (G).

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Jorge Baliño.