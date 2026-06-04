Kily González, sobre la chance de dirigir a Boca: "Sería un sueño"

La salida de Claudio Úbeda de Boca abrió la búsqueda de un nuevo entrenador y uno de los nombres que volvió a surgir es el de Cristian González

La salida de Claudio Úbeda de Boca a partir del 30 de junio abrió la búsqueda de un nuevo entrenador y uno de los nombres que volvió a surgir es el de Cristian González . Actualmente sin club, Kily reconoció que dirigir al Xeneize es un sueño y confirmó que mantiene una relación cercana con el presidente Juan Román Riquelme.

"¿Quién no sueña con dirigir a Boca? Tuve la suerte de jugar en ese club maravilloso y, claro que te moviliza", afirmó el entrenador de 51 años. Además, Kily reveló que conversa habitualmente con el presidente boquense sobre fútbol, tácticas, sistemas y jugadores.

Kily se ilusiona con dirigir a Boca

González remarcó que conducir a Boca requiere una preparación especial: “Al mundo Boca hay que conocerlo profundamente. Hay que tener personalidad y aislarse de todo lo que se dice alrededor”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062611105868808402&partner=&hide_thread=false "PERO QUIEN NO... SÍ, UNO SUEÑA CON DIRIGIRLO", esto respondió el Kily González al ser consultado sobre la posibilidad de ser DT de Boca.



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El exentrenador de Rosario Central también destacó que la presión mediática y el entorno del club exigen una gran fortaleza mental. Kily ya apareció en otras oportunidades como posible candidato y su pasado en Boca, donde jugó entre 1995 y 1996, disputó 40 partidos y compartió plantel con Diego Maradona, lo mantiene ligado sentimentalmente a la institución, e incluso reconoció que suele asistir a partidos del equipo de manera discreta para evitar especulaciones.

Sobre el perfil de entrenador que busca Riquelme, comentó: "Él pretende cosas de lo que fue como jugador, pero como él no van a jugar".

Además, González explicó que basa su conducción en la honestidad con los futbolistas y consideró que haber sido jugador profesional representa una ventaja para manejar vestuarios, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El ex-Unión también advirtió sobre el impacto de las redes sociales en el rendimiento: "Si no estás bien psicológicamente, son un problema. No es fácil jugar en Boca".

Con el puesto vacante, González volvió a dejar en claro que estaría dispuesto a asumir uno de los desafíos más exigentes del fútbol argentino.